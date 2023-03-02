Жители Томской области смогут получить медицинскую помощь через Telegram

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В Томской области местные жители смогут контактировать с больницами через Telegram. В регионе будут созданы чаты, где томичи смогут задать свои вопросы и получить ответы, сообщает представительство Томской области в Москве.

"Томичи смогут получить помощь в специальных медчатах. С сегодняшнего дня в Томской области начинает реализацию федеральная программа ЗдравКонтроль - прямой канал коммуникации с медицинскими организациями региона", - сообщают представители региона в Москве.

Уточняется, что будут созданы чаты, где жители города и области смогут получить ответы на вопросы и получить консультацию на тему записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и деонтологии, навязывания платных услуг, отсутствия направлений на консультации и обследования, и вообще любые справочных вопросов.

Однако стоит отметить, что в чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

В департаменте здравоохранения добавили, что в течение двух часов после обращения, представители медорганизаций ответят на вопрос в общем чате. По задумке разработчиков проекта публичный диалог позволит всем участникам чата ознакомиться с поступающей информацией и снизить количество необоснованных обращений.

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