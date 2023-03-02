«Хамят, мусорят и не платят за проезд»: томские маршруточники раскритиковали пассажиров

Накипело: томские перевозчики пожаловались на пассажиров Фото: Анна Ковалёва

«Пассажиры объявили нам войну, но забыли вооружиться», - сказал журналисту «КП-Томск» знакомый водитель автобуса Андрей. Он пояснил, что люди стали чаще предъявлять претензии перевозчикам, хотя сами нередко ведут себя неприлично. Напомним, в конце 2022 года, ожидая повышения стоимости проезда в городском транспорте, томичи много жаловались на хамство водителей, несоблюдение графика движения, антисанитарию в салонах.

Фото: Анна Ковалёва

Мы решили устроить небольшой эксперимент и проверить, что и какая из «воюющих» сторон нарушит в рамках одной поездки. В вечерний час пик журналист зашел в автобус №29 на остановке «Проспект Комсомольский» и сел на кондукторское место в кабине. Из-за пробки путь до остановки «Сергея Лазо» занял приблизительно полчаса.

Фото: Анна Ковалёва

Когда набитый пассажирами автобус тронулся, водитель начал разговаривать по мобильному телефону. Буквально через пару минут на него первым накричал один из пассажиров за то, что перевозчик не расслышал просьбу открыть заднюю дверь. Водитель ответил громкой нецензурной бранью. Отметим, что в автобусе находились дети, которые увлеченно слушали перебранку.

На следующей остановке перевозчик прокричал: «Столько человек не заплатило, сколько вышло!». Снова последовало ругательство. Через пару остановок вышла пассажирка, которая приложила к валидатору несработавшую карточку. Водитель прокричал ей вслед, что оплата не прошла, но девушка не обернулась и ускорила шаг. Маршруточник принялся сигналить, на что томичка тоже не отреагировала. Судя по всему, она знала, что на карте нет денег, и сымитировала расчет, чтобы выйти без оплаты.

Фото: Анна Ковалёва

Далее - каждый переезд до очередной остановки напоминал отдельную серию остросюжетного фильма со своей драматургией и кульминацией. Так, в следующей «серии» пара человек слишком поздно передали расчет и, опаздывая на выход, принялись расталкивать всех локтями. «А что стоим, передавайте, ждем чего-то!», - отчитали замешкавшихся другие пассажиры. Они также посочувствовали водителю, который только и успевал ругать очередных безбилетников. «Похоже, сегодня «левых зайцев» много вышло?», - поинтересовался один из томичей. «Да, особенно за последние 2 остановки», - ответил перевозчик.

Автобус, наконец, подъехал к остановке «Лазо». Протискиваясь к выходу, журналист обронил варежку, которая так и осталась в толпе. Найти ее, как говорится, не представлялось возможным из-за скопления людей в салоне отъезжающей маршрутки.

Фото: Анна Ковалёва

Впечатления от поездки журналист обсудил со знакомым водителем. Внимательно выслушав, Андрей сказал, что это описание усредненного, типичного путешествия – не гладкого, но и без особых ЧП. По словам мужчины, иногда случаются абсолютно спокойные поездки, без споров и даже безбилетников, а иногда все складывается намного драматичней.

«Бывают периоды, когда драки в салоне каждый день – как пить дать. На моей памяти газовый баллончик в ход пускали, из-за этого все пассажиры на остановке «Иркутский тракт» сразу выбежали. Без оплаты, конечно. Вообще публику катаем разношерстную. Приятно, когда интеллигентов везешь, «спасибо» не забывают говорить, не скандалят. А вот когда пьяные заваливают, от них такой дух в автобусе стоит. И они блюют, а мы убираем. Мусорят тоже хорошо. Нас ругают за антисанитарию, а сами бросают хлам на пол, ковыряют сиденья и даже стены», - пожаловался водитель томской маршрутки.

Фото: Анна Ковалёва

Что же, можно сказать определенно: не только пассажирам, но и перевозчикам нужны стальные нервы – как раз для работы с теми, кто требует повышенного сервиса.

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