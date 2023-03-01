За февраль 2023 года в Томской области прошли похороны семи бойцов СВО

В Томской области за февраль 2023 года стало известно о похоронах 7-ми бойцов СВО. Большинство из них входили в состав ЧВК «Вагнер».

Фото: соцсети

Напомним, что 12 февраля стало известно о гибели Андрея Прозова. Мужчина был жителем села Катайги Верхнекетского района.

Фото: соцсети

Спустя несколько дней томичам рассказали о гибели Тимофея Гаврилова. Он был похоронен в Стрежевом.

Фото: соцсети

На следующий день мэр Стрежевого сообщил об еще одной утрате. 33-летний Сергей Фетисов состоят в рядах ЧВК "Вагнер".

Фото: соцсети

Следом стало известно о смерти воспитанника Никольского монастыря села Могочино. 34-летний Дмитрий Циммер также погиб на Украине.

Помимо этого, официальные источники подтвердили в феврале смерть 48-летнего Александра Керженцева и 29-летнего Сергея Петрашко. Также 24 февраля состоялось прощание с 38-летним Анатолием Леоновым.

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