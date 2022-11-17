"Придется увеличить стоимость примерно на 25%": предприниматели рассказали томичам о причинах повышения цен

Предпринимателям приходится повышать цены, чтобы сохранить бизнес. Фото: предоставлено героем публикации.

Бизнес в 2022 году накрыла волна потрясений. На ведение собственного дела влияет множество факторов, в том числе западные санкции. Предпринимателей Томска эти обстоятельства тоже не обошли стороной. Корреспондент КП-Томск пообщался с владельцами своего дела и узнал на какие ухищрения приходится идти и какие факторы влияют на повышение цен.

Фото: предоставлено героем публикации

"Я успела закупить мыльную основу накануне повышения цен"

Ольга занимается мыловарением уже несколько лет. В данный момент, она продает продукцию по старым ценам, но цены она планирует держать до декабря.

"Я успела закупить мыльную основу, отдушку, пигменты и упаковку накануне повышения цен. Они повысились на 30-50%. Я понимаю, что подарки хочется дарить и получать всем, поэтому стараюсь сдерживать цены на свои изделия", - рассказала предприматель

Фото: предоставлено героем публикации.

Мыловар уточнила, что пока составляющих для создания продукции у нее достаточно, но в скором времени придется осуществить очередную закупку.

"Когда закончатся ингредиенты, которые я купила по старой цене, придется увеличить стоимость примерно на 25%", - поделилась Ольга.

"В перспективе планируем локализовать производство в России"

Томский предприниматель Илья возглавляет небольшую фирму, которая занимается импортом оборудования. Санкции пока не нанесли деятельности фирмы критического урона, однако ее руководство действует на опережение.

Повышение цен составило 14%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Мы наняли инжиниринговую компанию, которая готовит прототипы оборудования на основе существующих аналогов. В перспективе планируем локализовать производство в России", — пояснил предприниматель. По его словам, нельзя исключать такого сценария, что поток изделий в Россию в один момент остановиться.

Компании пришлось повысить цены, так как стоимость импортного оборудования выросла на 14%. 10% пришлось на инфляцию в Германии, 4% на логистику.

"Полгода не могла заказать один вид утеплителя"

Татьяна занимается пошивом одежды под эгидой собственного бренда. В начале весны на закупке ткани сильно сказались скачки валют, но ей удалось сохранить цены на свою продукцию на уровне прошлого года.

"Острая проблема, которая была из-за этой ситуация, когда скакнул доллар. Были случаи, не только у меня, когда мне выставляли счет на покупку ткани, условно на 50 тысяч, а из-за этого скачка мне звонили и говорили, что счет уже 94 тысячи", - поделилась Татьяна.

Фото: предоставлено героем публикации

Еще одно затруднение было связано с доставкой утеплителя для верхней одежды.

"Полгода не могла заказать утеплитель. Его производят в России, но по германской технологии. Возможно, это было связано с проблемами с оборудованием", - уточнила предприниматель.

По словам Татьяны, все сложности выпали именно на начало весны, но на сегодняшний день последствий санкций на ее виде деятельности она не ощущает.