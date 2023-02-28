«Муж-транжира промотал даже деньги тещи!»: томичка пожаловалась на расточительного супруга

Историю о человеке с "дырявыми карманами" рассказала жительница Томска Фото: Даниил ОПАРИН

Немного стесняясь своей истории, жительница Томска Ангелина начала рассказ с воспоминаний о досвадебном времени. Еще в конфетно-букетный период девушка заметила, что ее ухажер Вячеслав неоднозначно относится к деньгам.

«С одной стороны, он не жалел денег: при наличии он готов все спустить и тут же у него ничего нет. С другой стороны – если какой-то займ, то ты не дождешься обратно или дождешься после долгих выпрашиваний. Он может вообще сказать, что не помнит, что брал в долг, ну или так: «Что ты мелочишься»? Видно, что это не из-за жадности, а из-за наплевательского отношения и к своим, и к чужим финансам», - рассказывает томичка.

Первый случай, который серьезно насторожил Ангелину, произошел тогда, когда она заняла жениху немалую для нее сумму на обучение в автошколе. Он отучился, получил права, но о долге не заикался. Сначала девушка стеснялась спросить о деньгах, однако она снимала квартиру и ей понадобились средства.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Слава ответил: «А ты мне занимала?». Я в шоке была. Вернул, но осталось неприятное чувство. Продолжала с ним общаться, так как, в целом, он хороший человек, с редкими качествами, каких не найдешь в других. Но вот такой есть и бзик по поводу денег, а ведь у каждого какой-то свой бзик», - говорит девушка.

Из досвадебного периода Ангелине особенно запомнился еще один случай. Вячеслава отправили на две недели по работе в Киргизию и выплатили хорошие командировочные.

«Мы тогда уже жили вместе. Ему перечислили значительную сумму денег. У нас были смешанные расходы, я примерно распланировала, на что важное мы можем грамотно потратить большую часть этих денег. Когда Слава вернулся, оказалось, что у него нет ни копейки. Он даже удивился: так я же жил, все потратил. Я долго привыкала к тому, что человек может так расточительствовать. У него миллион носков (моя борьба с этим была безуспешна), миллиард наушников, шапок и прочего-прочего. То, что обычные люди покупают ограниченно, мой необычный жених приобретал в каком-то безумном количестве», - признается томичка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько бы ни получал Вячеслав, он всегда жаловался на отсутствие денег, потому что очень быстро их растрачивал. Ангелина рассказывает, что в начале их отношений она зарабатывала в два раза меньше, чем ухажер. При этом девушке хватало на все необходимое, она даже накапливала на отпускные поездки.

«Это, конечно, хорошо, что человеку «мало», что он не довольствуется достигнутой планкой и хочет зарабатывать больше. Но ведь когда он стал больше зарабатывать, а потом еще больше, эффект всегда был один – дырявые карманы. При этом никакого результата материального – ничего значимого не куплено, ничего не накоплено и не накапливается», - говорит девушка.

После свадьбы Ангелина решила попробовать вести совместно-раздельный бюджет. Она придумала такую схему: оба супруга смешивают свои зарплаты, из полученной общей суммы выделяют большую часть на дом, совместные необходимые покупки. Оставшееся делят пополам – это идет на личные расходы каждого.

Фото: Даниил ОПАРИН

«Я думала, теперь-то все будет справедливо: и на общие нужды хватать, и собственные карманные деньги у каждого тоже будут. Но через пару месяцев я заметила, что деньги как-то утекают в трубу (их же никто не прятал), а я вообще не могу ни на что накопить. Хотя раньше, при своей небольшой зарплате, я все нормально рассчитывала и мне хватало. Вскоре и муж ошарашил: сказал, что с такой схемой у него вообще нет денег. А кто же их спускает? Он и проматывает! Мы убрали совместную схему и все снова стало «ситуативно», - пожаловалась Ангелина.

Она рассказала еще один случай из семейной жизни. Однажды муж получил зарплату и повез жену с маленьким ребенком в торгово-развлекательный центр. Там, к изумлению Ангелины, Вячеслав потратил сразу несколько десятков тысяч рублей, которые были последними.

«В магазине можно было усадить ребенка на обычную тележку-машинку без экранчика, но муж выбрал самую дорогую. И так во всем. Прекрасный подход, если это не последние деньги. Но почему ты не распределяешь и не думаешь о завтрашнем дне, а сразу все спускаешь? Почему он всегда ездит на такси, если это не лишние деньги? Просто все под завязочку у него уходит на временный комфорт. Из-за этого мне нередко приходилось в декрете занимать даже на хлеб. Такие качели: то он приносит что-то дорогущее, то сидим без копейки, ноль стабильности», - говорит девушка.

Когда Ангелина еще была в декрете, она нередко находила у мужа чеки от покупок дорогой обуви или одежды. Отвечая на вопросы жены, Вячеслав постоянно выкручивался: «Это было давно, ничего страшного, один раз живем, не жалей, все же есть, все покупаем». Себе томич приобрел новый афйон, позже - жене взял подержанный с рук. Особо он ничего не скрывал, дома в пакетах легко можно было отыскать те же чеки. Однажды по ним Ангелина подсчитала, что ежемесячно ее муж тратит на угощения друзей в кафе по несколько тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Он вообще любит подчеркнуть то, что он щедрый и добрый. Угощает - отлично, но не на последние же деньги, когда я на еду ребенку занимаю. Он также боялся мне сказать, что временно помогает снимать комнату своему родственнику, я случайно узнала. Мои обиды продолжали накапливаться. Понимала, что долго все это не смогу наблюдать, но пока держалась», - вспоминает жительница Томска.

Как-то Ангелина с сыном вернулись из поездки и обнаружили в холодильнике две испорченных курицы. При этом Вячеслав принес еще одну. То есть, он не доедал купленную еду и каждый день покупал новую.

«Можно долго перечислять примеры того, что не вязалось с моими представлениями о минимальной финансовой грамотности. Одна из показательных историй произошла также во время моего декрета. Мои родители купили нам квартиру, при этом я добавила 200 тысяч рублей, заняв их у знакомого. Позже мама дала мне эти деньги, чтобы я вернула долг другу. Тогда мужа отправляли в первую заграничную командировку. Он сказал, что ему дадут визу, только если на его счету будут лежать деньги. Поэтому я временно положила мамины деньги на него счет», - вспоминает томичка.

Через год пришло время возвращать знакомому занятые деньги. Вдруг выяснилось, что на счету Вячеслава лежат лишь 2 тысячи рублей из тех 200 тысяч, что давала теща. Мужчина объяснил это так: он задевал чужую машину и отдал часть денег со счета как виновник дтп. Другую часть средств он понемножку снимал на жизнь, вот так незаметно сбережения и закончились.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершая свой рассказ, Ангелина не удержала слез. В итоге она разошлась с мужем и почувствовала облегчение от того, что пропали поводы для постоянных обид и переживаний.

Девушка добавила, что и после развода Вячеслав не изменился, к 40 годам он ничего не накопил, не купил и не построил. По словам Ангелины, бывший супруг продолжает жить одним днем и, в целом, оставаться хорошим человеком.

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