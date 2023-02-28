«Шашлыки на даче и маркировка пива»: что изменится для томичей с 1 марта 2023 года

Рассказываем о важных изменениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра настанет первый день долгожданной весны. Как правило с каждым новым месяцем для россиян и в том числе для томичей наступают перемены. «КП-Томск» рассказывает о главных изменениях с 1 марта 2023 года.

Новые правила разведения огня на даче

С 1 марта 2023 года вступит в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках. Таким образом в МЧС отказались от действовавших жестких нормативов установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

С нового месяца при использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек; а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса; зона очистки вокруг - 5 метров.

Земельные участки будут предоставляться быстрее

Сокращаются сроки принятия решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сроки предоставления таких земельных участков.

Напомним, что ранее на это отводилось 30 дней, а в случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, 45 дней. Теперь сроки сокращены до 20 и 30 дней соответственно.

Повысят цены на сигареты

С 1 марта 2023 года табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 119 рублей. Вслед за внеочередным повышением акцизов на сигареты Минсельхоз поднял на 2 рубля и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая цена будет действовать до конца года.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку с 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, то вырастет и ЕМЦ.

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков

С 1 марта начнется поэтапный переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. С 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки "Честный знак", с 1 апреля 2023 года - маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

Обязательная маркировка станет возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и системы маркировки. Поэтому пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС.

Правила по управлению электросамокатами

В России появятся четкие правила для управления электросамокатами, моноколесами и прочими гироскутерами. Изменения в правила дорожного движения вступают в силу с 1 марта. У нас даже новый термин появляется - "Средство индивидуальной мобильности". Проще говоря, СИМ. Теперь он будет закреплен в правилах. Кроме того, на дорогах появятся новые знаки. Так что всем водителям, а также пользователям СИМ стоит прочитать новую редакцию документа, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Согласно новым правилам дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет - только по велодорожкам. Но при условии, что вес такого устройства не превышает 35 кг. При этом скорость передвижения устройств будет ограничена - не более 25 км/ч.

При отсутствии велодорожек и тротуаров СИМ могут двигаться по обочинам. Также разрешено движение по краю проезжей части. Но только для тех устройств, на которых есть нормальные тормоза, задний красный фонарь и передняя фара. И тут вес устройства не ограничен. Но ехать они могут только по краю той дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. Понятно, что моноколеса, а также сегвеи и гироскутеры не смогут выезжать на проезжую часть. Непонятно только кто и как это будет контролировать. Ведь ни для одного из этих транспортных средств регистрация не предусмотрена. А значит, камеры тут не спасут.

Появятся и новые знаки. Например, знак, запрещающий движение СИМ. Как он будет выглядеть - пока не ясно, поскольку ГОСТа на него нет. Также появится знак, запрещающий движение автобусов. До сих пор отдельного знака для запрещения движения такого транспорта у нас в правилах не было.

Еще один новый и неожиданный для водителей нюанс. После 1 марта потребуется останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло "Внимание, пассажир". Это касается тех случаев, когда высадка пассажиров производится прямо на проезжую часть. Например, у трамваев. Но тронуться водитель сможет только после того, как табло погаснет. До сих пор водитель должен был пропустить тех, кто выходит или садится в этот транспорт. И продолжать движение, когда путь свободен.

Городским автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 км/ч.

Также изменятся требование к парковке под знаками "Стоянка запрещена по четным или нечетным дням". А именно меняется время перестановки автомобиля. Если до сих пор переставить машину с одной стороны дороги на другую без нарушения правил можно было с 19 до 21 часа, то с 1 марта это можно будет сделать в промежутке между 21 и 24 часами.

Не придется платить за мусор

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу. Вступают в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг.

Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы. При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.

Постановление, вышедшее прошлой осенью, вступает в силу с 1 марта, однако могло применяться и раньше, уточняли в Минприроды.