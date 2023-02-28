Будущее водородной энергетики: промышленные компании исследуют перспективы использования палладия

Фото: Норникель: Водородный топливный элемент

Промышленные компании исследуют перспективы использования палладия для катализаторов растущего рынка водородной энергетики.

Земля нагревается из-за накопления парниковых газов в атмосфере, что грозит катастрофическими последствиями для многих регионов планеты. Водородная энергетика может стать одним из способов добиться кардинального сокращения выбросов углекислого газа и решить проблему изменения климата.

Концепция развития водородной энергетики в России утверждена на уровне правительства в 2021 году. Среди прочих стратегических инициатив она предполагает создание и развитие в стране водородных промышленных и технологических кластеров.

Фото: Норникель: Водородный топливный элемент

«Норникель», крупнейший в мире поставщик палладия, совместно с научным сообществом, создал первый прототип палладий-содержащего катализатора – наноразмерный металлический материал для мембранно-электродных блоков, которые используются для генерации электролизного водорода.

Вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько прокомментировал: «Рынок водородной энергетики еще только формируется, но уже очевидно, что водород рано или поздно займет свою технологическую нишу, в которой станет выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. У нас есть хорошая возможность стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, которая сейчас открыта для вывода новых инновационных продуктов, как раз таких, над созданием которого мы работаем».

Сегодня на рынке водородной энергетики есть катализаторы на основе платины и иридия. «Норникель» рассматривает возможность повысить эффективность катализаторов, частично заменив эти металлы на родственный палладий. Благодаря экстремально высокой химической стойкости, палладий более эффективен в катализаторах, чем другие металлы платиновой группы.

В качестве производственной площадки задействован Кольский дивизион компании, который создает ограниченные партии химических соединений с металлами платиновой группы. Их можно будет использовать в качестве исходного материала, так называемых прекурсоров, для изготовления палладиевых катализаторов.

«Норникель» видит перспективы развития не только катализаторов, но и других сегментов водородной энергетики – технологий мембранного получения высоко чистого водорода, его хранения и транспортировки.

Для первого прототипа катализатора специалисты использовали прекурсоры сторонних производителей. Свойства катализатора не уступают коммерческим аналогам. Компания планирует протестировать прототипы на китайском рынке, чтобы взвесить перспективы коммерческого производства. Согласно плану исследований, следующие прототипы и первые пробные прекурсоры будут готовы в этом году.