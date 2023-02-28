Сговор США, Польши и Украины

Отношения между Украиной и США принято считать дружескими. Америку называют союзником «незалежной». И если не вникать в суть вопроса, то внешне все так и есть. Однако, есть альтернативное мнение, подтвержденное прогнозами известного российского нумеролога Джули По.

По словам эксперта, Соединенные штаты делают вид, что помогают Украине, но на самом деле зарабатывает на этой стране, отмывая там деньги. По-настоящему серьезные финансовые транши, вооружение и военных направляют в Польшу.

«Как я ранее говорила, весной на политической арене появится третий, очень сильный игрок – Польша. По моим расчетам, США хочет максимально истощить Украину, чтобы обеспечить свободное вторжении поляков на ее территорию и избежать ответного удара. Тогда Польша легко продвинется по линии сопротивления и попробует прорвать линию фронта вглубь нашей страны», – делится прогнозами Джули.

По мнению нумеролога, так можно достичь сразу нескольких целей, которые ставят перед собой участники этого альянса. Первая – Польша получает возможность глобально расширить свои территории и установить контроль над европейским сообществом. Вторая – США получат «Крымскую Калифорнию» и крайне хорошо заработает, окончательно закрепив доллар. К счастью для России, этих целей ни Польше, ни Украине достигнуть не удастся.

Более того, в начале 2023 года Джули прогнозировала ослабление влияния США и Евросоюза. Например, летом 2023 года запустится процесс распада двух мировых политических держав. Байдену придется непросто.

«Вскроются крупные финансовые махинации и ему, как фигуранту, будет предъявлено обвинение в мошенничестве и отмыванию денег. В Евросоюзе будут расти недовольства и паника. Причиной станет угроза войны с Россией из-за провокационных действий Бухарестской девятки», - рассказала Джули По.

Отмывание денег и хитрые махинации

К настоящему моменту, на поддержку в «области безопасности», США направили на Украину 60 млрд долларов, не говоря о сотнях единиц оружия и военной техники.

Вместе с тем, представители Пентагона официально заявили о перехваченной партии вооружения, которое Киев продавал на «черном рынке». Оружие переправляли в танкерах для перевозки зерна и масла.

Уэсли Кларк, экс-командующий союзными силами НАТО в Европе возмутился: «Пока США пытаются помочь Украине, официальные лица Украины тайком продают наше оружие террористам».

То есть правление Украины в связке с США использует оружие по назначению, продлевая конфликт и проливая кровь украинского народа. А также, снабжают им боевиков, опосредовано участвуя в кровопролитных стычках в других точках.

Как отмечает специалист, хитрую схему обогащения придумало украинское командование. В законодательстве Украины есть поправка (№1919), согласно которой излишки вооружения могут быть проданы даже во время войны.

«Министерство обороны Украины подготовило доклад с внушительным списком военной техники, которое необходимо реализовать. Среди наименований – бронеавтомобили, танки, автоматы, винтовки, гранаты и даже бронежилеты. Все то, чего так не хватает на передовой. Перечисленный в документах ассортимент занимает 970 страниц», - добавляет Джули.

По словам нумеролога, наличие «избыточного» вооружения подозрительно в режиме военного времени и противостояния. Сводки с мест столкновений и послания украинских военных говорят, что техники не хватает.

Возвращаясь к прогнозам Джули По, становится ясно, что нумеролог не единожды заявляла, что цельная Украина никому не нужна. Конфликт в стране – это возможность заработать и получить желаемые территории.

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