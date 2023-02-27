В Томске март начнется с плюсовой температуры и снега с дождем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске уже через два дня наступит весна. Март начнется с плюсовой температуры и снега с дождем. По прогнозам синоптиков портала GISMETEO, весь месяц будет без морозов.

С 1 марта в Томске сразу же будет плюсовая температура. Хоть и ночью специалисты прогнозируют -5 градусов, но днем она повысится до +1. Весь день прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Со 2 по 3 марта в городе по-прежнему будет плюс. Ночью ожидается от -1 до -7 градусов, а днем от 0 до +3. Дождь со снегом продолжат идти.

К выходным незначительно похолодает. Синоптики прогнозируют ночную температуру от -9 до -10 градусов, а днем до -5. Также ожидается снегопад.