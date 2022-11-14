Концепция комплексной застройки воплотится в жизнь в микрорайоне "Заповедный"

Чистый воздух, природная красота, отсутствие вредных производств — все это можно отнести к преимуществам микрорайона. Кроме того, добраться до площади «Южной» можно всего за 15 минут.

Загородное строительство диктует такие тенденции, что для стимулирования интереса томичей к за городу, необходимо появление новых микрорайонов и поселков.

Застройщик сообщает, что уже сейчас в поселке «Заповедный» есть все необходимые коммуникации для комфортной жизни — газ, вода и электричество. Также в микрорайоне есть собственная система водозабора.

На сегодняшний день в «Заповедном» приступили к строительству первых элементов инфраструктуры, а именно к парковой зоне на улице дуплексов. Также в данный момент идет разработка рабочей документации для организации просторной парковой зоны в центре поселка. В парковой зоне планируется сохранить часть леса и оборудовать искусственный пруд.

«Мы понимаем, что в поселке должна быть качественная среда обитания и рядом с жильем нужно проектировать и строить необходимую инфраструктуру, позволяющую жителям удовлетворить необходимые потребности, в первую очередь - это образование, медицина, спорт, отдых. Согласно концепции комплексного освоения территории, в поселке запланирован детский сад, ведется расчет потребности в строительстве школы», – уточнил Александр Беляев, генеральный директор компании-застройщика.

В Синем Утесе находятся образовательные учреждения, а в Коларово есть фельдшерский пункт.

Дома в «Заповедном» застройщик сдает полностью пригодными к проживанию. Также отмечается, что растет капитализация земли в поселке, благодаря чему может привести к увеличению стоимости земельных участков.

Представители компании ТИСК, которая является застройщиком «Заповедного», отмечают, что многие томичи рассматривают приобретение дома в «Заповедном» в качестве инвестиции в свое будущее.

«Мы же считаем, что это отличный вклад не только в свое семейное счастье, но и в счастье своих детей и их бабушек и дедушек! С возрастом практически все мечтают перебраться поближе к природе, в живописное место для тихой и комфортной жизни, и «Заповедный» для этого подходит просто идеально. Удивительно чистый воздух, прекрасная первозданная природа и при этом весь комфорт современного жилого комплекса в черте города», — говорится в сообщении ТИСК.

«Заповедный» находится в селе Коларово, которое расположено на правом берегу Томи, в 15 километрах выше Томска. Село основали в 1620 году на месте казачьей заставы. Главная из достопримечательностей села — Спасский храм. Томичи, вступающие в брак, приезжают в храм поставить свечу как символ будущей счастливой семейной жизни.

Синий Утес — скала на берегу Томи, сложенная из глинистого сланца серо-синего цвета, рядом с которой располагается Коларово и знакомый уже томичам пляж. Кроме того, Синий Утес признан геологическим памятником природы. Окрестности села известны своими естественными природными ландшафтными зонами, в которых встречаются редкие виды фауны, такие как цапли и косули.