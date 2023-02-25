«Весело встречаем весну!»: жители Томска отметили Широкую Масленицу

Томичи проводили зиму, устроив веселые конкурсы, мастер-классы и даже "бои" Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Сегодня, 25 февраля, томичи весело отметили один из самых светлых и любимых народом праздников. Гуляния по случаю Масленицы устроили на площади у Дворца зрелищ и спорта. Наша коллега, журналист из «АиФ-Томск», побавала на мероприятии и подготовила красочный фоторепортаж.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

На празднике собрались сотни жителей и гостей Томска. Организаторы Широкой Масленицы предложили им вспомнить народные традиции, проявить фантазию и мастерство, приняв участие в различных конкурсах и мастер-классах. Также гостей порадовали выступления местных творческих коллективов.

Увлекательные занятия нашлись для людей разных возрастов. Дети своими руками создавали оригами, вырезали, клеили и рисовали.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

«Особенно приятно что-то мастерить в такую погоду – сегодня солнышко тоже с нами Масленицу отмечает», - заметила участница гуляний Светлана.

Одними из самых ярких соревнований стали бои на подушках. Здесь юные гости праздника смогли продемонстрировать молодецкую удаль.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Для детишек также организовали своеобразный мобильный Кванториум. Он заинтересовал маленьких любителей науки.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Довольно необычным элементом праздничной программы стал мастер-класс по колокольному звону.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Для гостей подготовили ярмарку с сувенирами и продукцией томских производителей, а также выставку рисунков.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

«Мы даже не ожидали, что так много разнообразных занятий нас приготовили. Весело встречаем весну!» - поделилась гостья праздника Наталья.

Конечно же, на празднике, посвященном встрече тепла, не обошлось без традиционных горячих блинов, сладостей и чучела зимы. Это обязательный атрибут праздника: ярко наряженное чучело символизирует холодную пору года, которая закончилась.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Напомним, в 2023 году Масленичная неделя приходится на период с 20 по 26 февраля. Затем начнется Великий пост, он продлится до 15 апреля.

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