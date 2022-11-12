"КП-Томск" рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Подводим итоги недели в нашем материале. Фото: Ксения Высотина

Редакция "КП-Томск" продолжает каждую субботу знакомить вас с заметными событиями прошедшей недели. Подводим очередные итоги недели в нашем материале.

Понедельник, 7 ноября

4-я школа в Стрежевом была эвакуирована из-за задымившегося телефона одного из учеников. Никто не пострадал

Известный радиоведущий и основатель группы SAVAN Валерий Крыгин умер в возрасте 46 лет.

Губернатор поручил дорожникам Томской области перейти на усиленный режим работы из-за погоды.

Томичи могли наблюдать лунное затмение. Спутник Земли окрасился в кроваво-красный цвет

Во дворах Томска выросли свалки из отработанных шин. Разобрались с чем это связано и как их утилизировать.

Вторник, 8 ноября

На Кулагина, 35 произошел крупный пожар. Загорелась крыша здания, пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Журналисты "КП-Томск" вели текстовую трансляцию с места событий.

Мэрия Томска организовала пункты сбора вещей для мобилизованных из региона. Они расположились в администрациях районов и управлении социальной политики.

В Медсанчасти №2 закрылся респираторный госпиталь. Учреждение вернулось к работе по основному профилю.

Мемориальный музей "Следственная тюрьма" открылся после реконструкции. Он был закрыт с января 2022 года.

В разные военные части России отправятся служить 800 человек из Томской области, рассказал военный комиссар Сергей Егерь. За 2022 год к ответственности привлечены 120 уклонистов.

Среда, 9 ноября

Мы вернулись на место пожара на Кулагина и взглянули на последствия в квартирах после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Масочный режим в больницах Томской области был отменен. Но он сохранился для сотрудников.

Управляющему делами администрации Томской области Анатолию Иванову смягчили меру пресечения.

Почетное звание заслуженного деятеля науки получил томский академик Евгений Чойзонов.

Синегнойная палочка была обнаружена в двух школах Стрежевого. Роспотребнадзор требует закрыть учреждения.

Четверг, 10 ноября

Глава администрации Томского района Александр Терещенко был задержан в четверг. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

Стало известно, что Коммунальный мост планируют открыть к осени 2023 года. В настоящее время ремонт выполнен на 40%

Житель Томска пошел под суд за использование хакерской программы. И это оказался не VPN-сервис.

Мы побывали на месте сбора посылок в Ленинском районе и в штабе ОНФ, чтобы узнать о нынешних потребностях военнослужащих.

Установление снежного покрова и переход через 0° позже нормы — это тенденция последних нескольких лет в Томской области.

Пятница, 11 ноября

Александра Терещенко поместили в СИЗО почти на 2 месяца. Он остается там до 3 января 2023 года.

Резкое похолодание ожидается в Томске в середине ноября

Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло на авгодороге "Томск-Мариинск". Погибли два человека из Тойоты.

Владимир Мазур поручил закончить строительные работы в хирургическом корпусе до 20 декабря.

История о нападении уборщицы на эко-активиста в краеведческом оказалась фэйком. В музее прокомментировали информацию, которая стала появляться в социальных сетях.

В Томске на зимовку останется примерно 45 видов птиц. Узнали у томского орнитолога Сергея Гашкова, кого можно встретить и как правильно подкармливать.