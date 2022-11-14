Home English Club открыл четвертый филиал в Октябрьском районе Томска

Фото: "Home English Club"

На праздничное открытие пришли больше 100 человек, большинство из которых - ученики и родители из других филиалов. Также присутствовали партнеры, коллеги из сферы дополнительного образования.

Отмечается, что на открытие пришли и новые ученики, дети, кто готов и хочет узнать что-то новое, необычное и полезное. По ним было видно переживание и смущение, однако спустя пять минут специалисты клуба смогли найти подход к каждому участнику и заинтересовать их к активной деятельности, поэтому они привыкли и начали участвовать в играх.

Со слов участников и организаторов мероприятия, "это был волшебный день". Специалисты провели мастер-классы по приготовлению еды, пели песню возле виртуального костра, рисовали, лепили из пластилина вместе с участниками, получая инструкции на английском языке.

Гости отблагодарили организаторов торжественного открытия подарками и принесли призы от своих организаций для других участников мероприятия. Для тех, кто приложил усилия для создания праздничной атмосферы было трогательно получить благодарность за свою работу.

Home English Club называет себя больше, чем языковой школой. Дети приходят в клуб не просто на дополнительные занятия, они приходят в семью, в которой каждый заинтересован в получении результата у каждого ученика. Благодаря дружеской атмосфере, методике полного погружения и четко выстроенной системе преподавания ученики начинают говорить и понимать язык уже с первого урока. Преподаватели стараются и достигают подхода к каждому ребенку.

"Мы не зубрим грамматику, не заучиваем только лексику и не вынуждаем бесконечно слушать тексты и пересказывать их. Каждое занятие продумано до мелочей, многое даётся в игровой форме. Каждый модуль органично дополняет следующий. Уже с первых дней в нашей школе ребёнок узнаёт новые слова, учится компоновать их в предложения, и всё это мы выводим в разговорную речь, в диалоги друг с другом, чтобы закрепить материал", - говорит организатор центра.

Открытие четвертого филиала на Новосибирской, 43б стало только началом интересного пути для тех, кто уже присоединился к обучению или только планирует стать его частью. Теперь ещё 300 детей могут изучать иностранный язык, добираясь до центра быстро и недалеко от дома.

Отмечается, что сейчас к группе английского и китайского языка для детей от 6 до 18 лет могут присоединиться дети, которые хотят изучать иностранные языки.

Home English Club готов принять каждого желающего, объяснить вне необходимые детали при обучении и рассказать сложный материал простым языком. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://home-english-club.ru

Кроме того, в Томске в Октябрьском районе работает еще три филиала:

ул. Кулёва, 32;

ул. Юрия Ковалёва, 40;

ул. 79 Гвардейской дивизии, 12.

Телефон клуба для справок: +7 (3822) 281-032. Home English Club работает по адресу: ул. Новосибирская, 43б.