В Томске закончат сбор посылок для мобилизованных 11 ноября

Сбор посылок ведется в администрациях районов и управлении молодежной политики. Фото: Кирилл Колемасов

Куча коробок, высотой чуть выше человека, аккуратно сложена в углу в одном из залов администрации Ленинского района и ожидает своего часа. На них указаны фамилия, имя, отчество получателя, иногда рота, батальон и взвод. Уже в субботу фура с вещами отправится в учебные центры в Елани, Чебаркуле и Омске.

На каждой посылке написано кому и куда она должна предназначена. Фото: Кирилл Колемасов

Сбор посылок для мобилизованных из Томской области мэрия анонсировала 8 ноября. Пункты развернули в администрациях районов и в управлении социальной политики. Посылки принимают в развернутом виде и при отправителе тщательно упаковывают.

"У нас массово шли вчера и сегодня, где-то 25 человек, в целом. Сейчас упакованы 23 посылки, но есть люди, у которых две коробки получилось", - рассказали корреспонденту "КП-Томск" сотрудники штаба в администрации Ленинского района.

Больше всего несут специализированные вещи: бронежилеты, тактические перчатки, карабины, ножи. Не забывают про сладости и медикаменты. Последние, учитывая наступающую зиму, особенно пригодятся в случае простуды. В укромные места, чтобы не потерялись, прячут письма, детские рисунки и записки.

Теплые пожелания от всей души люди прячут прямо в вещи. Фото: Кирилл Колемасов

Свою работу продолжают и волонтеры в штабе ОНФ. Неравнодушные, родственники, друзья продолжают приносить необходимые для военнослужащих вещи. Посылки формируют и отправляют небольшими партиями. Набор для военнослужащих в штабе ОНФ отправится вместе с фурой администрации Томска.

"У нас в посылках появилось оборудование. Бензопилы, квадрокоптеры, металлоискатели. Военнослужащие нас благодарят, потому что его нигде не купишь - мы заказываем все по своим каналом. Можно сказать, эксклюзивное", рассказал Владимир Погудин.

В штабе ОНФ волонтеры сортируют в посылки медикаменты, одежду, предметы личной гигиены и не только. Фото: Кирилл Колемасов

Сбор посылок продлится до 18:00, 11 ноября по пяти адресам:

Ул. Пушкина, 17 – Администрация Октябрьского района.

Ул. Елизаровых, 59 – Администрация Советского района.

Пр. Кирова, 11а – Администрация Кировского района.

Ул. Карла Маркса, 34 – Администрация Ленинского района.

Ул. Белозерская, 24 – Управление социальной политики.

Задать свои вопросы томичи могут по телефону: 99-12-99

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