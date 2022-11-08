"На полицейского возложена непростая обязанность": Стрежевчанин борется за звание "Народного участкового"

Майор полиции Стрежевого Анатолий Чурбаков борется за звание "Народного участкового". Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

На сайте "Комсомольской правды" продолжается голосование в рамках Всероссийского конкурса "Народный участковый". Томскую область в конкурсе представляет майор полиции, старший участковый уполномоченный в городе Стрежевом Анатолий Александрович Чурбаков, победитель регионального этапа.

Проголосовать за земляка томичи могут на сайте "Комсомольской правды" с аккаунта в одной из социальных сетей. Рейтинг "народного участкового" определят после окончания голосования на основе количества голосов и специального регионального коэффициента.

Анатолий согласился ответить на вопросы "КП-Томск". Участковому 32 года, он состоит в гражданском браке и воспитывает дочь. В Стрежевой он переехал только в 2018 году, а перед этим шесть лет служил в Рубцовске, на юге Алтайского края.

КП-Томск: Как вы стали участковым? Мечтали ли с детства работать во внутренних органах?

Анатолий Чурбаков: Службу участковым уполномоченным я начал в 2012 году, сразу после окончания Барнаульского юридического института. До настоящего времени служу в данной должности, чем очень горжусь.

Мысли стать милиционером возникли еще в школьные годы. Мой отец работал в милиции, он и послужил для меня настоящим примером мужественного и отважного милиционера. Сейчас он — пенсионер МВД.

КП-Томск: Что самое главное в работе участкового?

А.Ч.: Главное — попытаться досконально разобраться в проблемах граждан и к каждому найти индивидуальный подход. Тогда человек сможет мне довериться, а у меня в свою очередь получится не только решить его проблему, но и сделать так, чтобы они больше не возникали. На работе нам приходится общаться с разными людьми, с каждым из них важно выбрать свою манеру общения, чтобы человек понял, что от него хотят.

Важно предотвратить возможную опасность, провести разъяснение и всегда быть начеку.

КП-Томск: Вы много общаетесь со стрежевчанами, проводите профилактические беседы. По каким критериям профилактическую беседу можно назвать успешной?

А.Ч.: Участковый ежедневно проводит профилактические беседы с гражданами, которые стоят на профилактическом учете. Как правило, они ранее совершали преступления или привлекались к административной ответственности. Такую беседу можно считать полностью успешной, если гражданин встает на путь исправления. Например, перестает злоупотреблять спиртными напитками, создает семью, устраивается на работу, перестает общаться с лицами, которые нарушают общественный порядок и начинает свою жизнь как законопослушный гражданин.

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

КП-Томск: Почему переехали из Алтайского края именно в Стрежевой, а не в Барнаул или Томск?

А.Ч.: Я слышал много хорошего об этом городе от своих коллег, которые, как и я, решили продолжить службу именно здесь.

КП-Томск: Есть ли у вас ролевая модель, пример для подражания? Может быть, нынешний или бывший коллега, герой книги или художественного фильма?

А.Ч.: Хотелось бы сказать огромное спасибо моим преподавателям в Барнаульском юридическом университете, а также моим коллегам-наставникам: Артему Николаевичу Старовойтову, Насонову Максиму Александровичу, Качанову Николаю Васильевичу. С первых дней моей службы в должности участкового они помогали мне во всех направлениях деятельности. Сейчас уже я делюсь этим опытом со стажерами и вновь прибывшими сотрудниками.

КП-Томск: Вы воспитываете дочь. Как вы справляетесь с ролью отца?

А.Ч.: Дочке всего полтора годика. Ее мы воспитываем совместно с гражданской супругой Юлией (брак официально не зарегистрирован), которая, как и я, работает в МО МВД России «Стрежевской». Юлия — моя надежная опора, сейчас находится в декретном отпуске и занимается воспитанием ребенка, пока папа на службе.

КП-Томск: Как рассказываете дочери о своей работе? Можно ли утверждать, что она гордится отцом?

А.Ч.: Когда меня подолгу нет дома и она начинает скучать, я ей говорю, что «папа борется с преступниками». Полицейский – это человек, на плечи которого возложена непростая обязанность. Хочу для своей дочери стать примером и привить ей правильные ценности.

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