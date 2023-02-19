Томичи отпразднуют Широкую Масленицу 25 февраля

Томичей ждет увлекательная праздничная программа 25 февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 февраля с 12:00 томичей ждут на Широкой масленице от «Дорожного радио».

Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников. Целую неделю в старину россияне провожали зиму, пекли блины и ходили друг к другу в гости. А ещё мастерили чучело Масленицы – обязательный атрибут праздника. Куклу Масленицы ярко наряжали, возили на санях, приветствуя и чествуя Сударыню Масленицу, а в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая закончилась.

Организаторы Широкой Масленицы предлагают томичам вспомнить народные традиции, проявить фантазию и мастерство, приняв участие в празднике, который пройдет на площади у Дворца Зрелищ и Спорта 25 февраля с 12:00 до 16:00.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В программе мероприятия – концертная программа творческих коллективов Томска, мастер-класс колокольного звона, конкурс чучел Масленицы, ярмарка продукции томских производителей.

На празднике каждому найдется дело по душе. Добры молодцы испытают силу и удаль в традиционных народных состязаниях. И пока они зарабатывают призы, перетягивают канат и участвуют в кулачных боях, их жены и дети могут показать свое мастерство в рукоделии — для них приготовили многочисленные мастер-классы.

На ярмарке помимо продукции томских производителей буду представлены игрушки ручной работы и домашние тапочки с пушистыми помпонами и мордашками знаменитых героев от мастерской вязаных изделий «Своими руками».

Фото предоставлено для "КП-Томск"

Помимо традиционных для Масленицы блинов томичам предложат чизтейки.

«Чизстейки делают из тонко нарезанной мраморной говядины. Мясо обжаривают, а потом укладывают в картофельную булочку для хот-догов и заливают соусом. Мы делаем несколько вариаций чизстейка: говядина с овощами, говядина с грибами, говядина с перцем халапеньо и также куриную, из морепродуктов и вегетарианский. Ассортимент нашего фудтрака дополнен также не менее популярными блюдами фастфуда, это картофель фри, овощи гриль, напитки и сэндвичи», — поделился Олег Перелыгин, руководитель проекта «Саша Варит».

Партнер мероприятия «Межениновская птицифабрика» приготовила интереснейший конкурс для участников мероприятия, победители которого получат в подарок корзины с продукцией производителя. А все участники семейного масленичного квеста получат заряд энергии, массу положительных эмоций и гарантированный подарок от «Дорожного радио». Приходите, будет весело!

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