"Мы предупреждаем заранее": жителям Томска рассказали о проверке газифицированных домов

Периодичность проверки газового оборудования в квартирах и частных домах определена постановлением правительства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске местным жителям рассказали о проверке газифицированных домов. Такое волнение появилось из-за недавнего инцидента в соседнем Новосибирске, где 9 февраля из-за взрыва газа обрушилось два подъезда. Из-за данной трагедии погибло 14 человек.

После происшествия были задержаны два человека - мужчина и женщина, которые, по версии следствия, ходили по квартирам дома на Линейной, 39, представляясь газовщиками.

Сегодня, 17 февраля, для жителей региона провели прямой эфир, где рассказали о проверке газифицированных домов в Томске и области.

"Компания прежде чем прийти на адрес, обязательно уведомит абонента, что состоится техническое обслуживание. График технического обслуживания находится на сайте компании. Приходя, мы обязательно будем одеты в специальную одежду с логотипами, с удостоверением, будем вежливы, не будем навязывать какие-то дополнительные работы", - рассказал главный инженер компании «Газпром газораспределение Томск» Сергей Семянко.

Как добавил руководитель, периодичность проверки газового оборудования в квартирах и частных домах определена постановлением правительства. Отмечается, что данные проверки должны проводиться не реже одного раза в год.

Отметим, что на сегодняшний день в Томской области насчитывается 347 газифицированных многоквартирных домов, большая часть из них - 334 - находятся в Томске. Что касается частных домовладений, газифицировано в регионе порядка 333 тысяч потребителей.

Читайте также: Стали известны дома в Томске, где проверят газовое оборудование в 2023 году