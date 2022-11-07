В Томске прошло шествие в честь празднования 105-летия со Дня Октябрьской революции

7 ноября 2022 года - 105-летнеий юбилей со Дня Октябрьской революции Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в понедельник, 7 ноября, прошли демонстрация и митинг в честь празднования 105-летнего юбилея Дня Октябрьской революции. Корреспондент «КП-Томск» побывал на месте событий.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Участники собирались возле "Театра Драмы" к 11.30, после чего колонна отправилась вдоль проспекта Ленина к площади Ново-Соборной.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Почти у каждого участника шествия был символ, говорящий о его принадлежности к мероприятию - флаги, плакаты с лозунгами и призывами, ленточки. Красные атрибуты раскрасили пасмурную погоду в Томске.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

По подсчетам корреспондента, в конечной точке - на площади Ново-Соборной собралось около 80 человек.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Примерно в 12.00 с городской сцены стали слышны поздравительные речи. К микрофону подошли : Киселёв Андрей, Барыжникова Наталья, Петров Андрей, Лопарёв Арнольд и другие представители коммунистической партии.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Во время выступления желающие могли оставить продовольственную и иную помощь мобилизованным томичам и их семьям.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Впервые годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была отмечена в 1918 году. На Красной площади в Москве прошла демонстрация и военные парады. С 26 октября 1927 года годовщина Октябрьской революции отмечается ежегодно и в течении двух дней - 7 и 8 ноября.