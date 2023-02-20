Больницы Томской области озвучили свой рабочий график на праздничные дни

Фото: Ксения Высотина

Вот и наступила самая короткая неделя февраля. После трех рабочих дней жители Томской области уйдут на праздничные выходные в честь 23 февраля. В связи с этим остается открытым вопрос, как будут работать медицинские учреждения в праздники? Администрация региона опубликовала полный список графиков больниц области.

Важно подчеркивается, что с 23 по 26 февраля экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. Помимо этого, круглосуточно будет работать скорая помощь. Вызов бригады осуществляется с городского телефона 03, мобильного — 103. Также в круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты.

Помощь детям будут готовы оказать в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 8 (3822) 451-904). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 8 (3822) 419-849), поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (3822) 909-210 (доб. 1604), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 8-906-959-7372), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (3822) 901-109).

В Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96) круглосуточно будут готовы оказать помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии. Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4).

В случае острой зубной боли взрослые могут круглосуточно обратиться в стоматологическую поликлинику на ул. Набережная реки Ушайки, 6. Туда же необходимо обращаться с детьми с 23 по 24 февраля и с 15.00 25 февраля по 26 февраля. 25 февраля до 15.00 будут работать детские стоматологические поликлиники Томска.

Хирургические кабинеты будут дежурить с 10 до 15 часов: 23 февраля — в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3); 24 февраля — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3); 25 февраля — в медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и больнице № 2 (ул. Гагарина, 4); 26 февраля — в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3).

Для отдела льготного отпуска лекарств будут рабоатть «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки (пр. Ленина, 54) будет работать 24 февраля с 10 до 16 часов. В Северске (пр. Коммунистический, 64) 23 и 24 февраля отдел льготного отпуска лекарств работать не будет.

Отметим, что уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.