В страшном пожаре под Томском погибла 59-летняя женщина

Погибшая при пожаре женщина являлась владелицей загоревшегося дома. Фото: прокуратура Томской области

В воскресенье, 19 февраля, в селе Александрово Томской области загорелся деревянный жилой дом. По предварительной информации, при пожаре погибла 59-летняя владелица загоревшейся постройки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Прокуратура Александровского района контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в жилом доме по ул. Коммунистической в с. Александровское», - сказано в сообщении.

Представители надзорного органа также добавили, что на место происшествия выезжал прокурор Александровского района Евгений Луцков.