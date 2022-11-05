"КП-Томск" рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Самые заметные события недели в нашем обзоре. Фото: Ксения Высотина

Очередная неделя позади, а значит самое время для обзора самых заметных событий начала ноября. Новые назначения в администрации региона, сколько средств выделено на расселение аварийных домов и помощь семьям с первенцем в традиционных итогах недели "КП-Томск".

Понедельник, 31 октября

Адвокаты Евгения Паршуто подали апелляцию на меру пресечения в Томский областной суд. Чуть позже выяснилось, что ее отклонили

В микрорайоне "Северный парк" приземлился вертолет ВВС России. Технику заметили очевидцы.

В механико-технологическом техникуме открыли Аллею Памяти томских бойцов – освободителей Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Там же находится музей 96-стрелковой дивизии.

С 1 марта 2023 года установка датчиков пожарной сигнализации в домах и квартирах многодетных семей станет обязательна.

Директор ТЮЗа рассказал журналистам "КП-Томск" о нынешнем состоянии здания и планах на будущее.

Вторник, 1 ноября

О сразу двух назначениях в белом доме стало известно во вторник. Должность заместителя губернатора по социальной политике заняла Марина Киняйкина, а новый аппарат губернатора Томской области возглавила Наталья Киселева

В Думе Томска назначили публичные слушания по теме отмены выборов мэра. Они пройдут 15 ноября.

Владимир Мазур сообщил, что Томская область получит 466 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Деньги выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

На Иркутском тракте запустили в работу канализационно-насосную станцию. Жители района несколько лет ждали решения этой проблемы.

Среда, 2 ноября

В Северске река стала похожа на тягучий мазут. Глава Росприроднадзора в среду заявила, что по этому факту будет проверка. Позже администрация закрытого города прокомментировала ситуацию.

В отношении бизнесмена из Томска Владислава Левчугова возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в незаконном хранении оружия.

Самокаты ушли на каникулы до весны. Прокат завершился в середине недели.

Вокалистка из Томской Области Анастасия Нагорнова стала победительницей проекта "Ты супер!". Мы взяли интервью у ее педагога и узнали о подготовке к конкурсу.

Четверг, 3 ноября

Прокуратура Томской области утвердила обвинительно заключение против владельца компании "Стройкомплект". Он обвиняется в уклонении от налогов на более чем 37 млн рублей.

Томская область выделит 1 млрд рублей семьям из Томска, где родился первый ребенок. "Президентскую" помощь получат 9195 семей.

И.о. мэра Михаил Ратнер предложил строителям заключить "джентельменское соглашение" и взять на себя обязательную разработку проекта планировки будущих строек.

Пятница, 4 ноября

Путевки в детский сад получат 2,5 тысячи маленьких томичей. 273 из них отданы семьям, имеющим льготы по предоставлению мест.

Органы местного самоуправления вышли на спартакиаду в Томске. Участие в ней приняли порядка 300 человек.

Томича обманула "замерзающая" незнакомка и украла у него телефон.