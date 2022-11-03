В Томске через 2 дня пройдет концерт рок-группы «Чиж & Co» в БКЗ

В Томской филармонии в большом концертном зале 5 ноября, в субботу, пройдет концерт российской рок-группы «Чиж & Co». У томичей осталось всего три дня для того, чтобы приобрести билеты на предстоящее мероприятие.

«Чиж» - исполнитель легендарных песен: «Еду, еду», «Фантом», «Не спится», «вечная молодость» и многие другие. На концерте зрители смогут услышать любимые композиции в живом исполнении Сергея Чигракова.

Приобрести билеты на событие можно через онлайн-кассу или в кассах БКЗ на площади Ленина, 12а. График работы: ежедневно с 9:00 до 20:30.

Концерт рок-группы «Чиж & Co» состоится 5 ноября, в субботу, в 19.00 в Томской филармонии в БКЗ, по адресу площадь Ленина, 12а.

На момент написания новости в кассах остались билеты от 2 600 рублей до 4 000 рублей.

Возрастная категория: 18+