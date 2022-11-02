"Талант есть у всех ": преподаватель победительницы проекта "Ты супер!" рассказала о подготовке к конкурсу

Ольга Мухитова знает Анастасию Нагорнову с 12 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

30 октября стало известно, что победительницей 6 сезона проекта НТВ "Ты супер!" стала Анастасия Нагорнова из Томской области. Это не первый раз, когда вокалисты из нашего региона занимают призовые места на этом конкурсе. Более того, их готовил один преподаватель – Ольга Мухитова, заведующая отделением музыкального искусства эстрады в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.

Журналист "КП-Томск" пообщался с Ольгой Мухитовой и узнал, как они с Анастасией готовились к конкурсу и что нужно для развития начинающему вокалисту.

Студенты Ольги Мухитовой постоянно участвуют в городских и областных мероприятиях

Когда Анастасии было 12 она познакомилась с Ольгой Мухитовой. Преподаватель приезжала с мастер-классами в Колпашево. Девушка целенаправленно готовилась поступить в колледж, и Ольга Мухитова постоянно была на связи с ее педагогом Верой Игнатьевой.

"Настя еще с первого курса хотела попасть на эту программу. Я поддержала ее, но мы решили, что отправим заявку на 2 курсе, ведь чтобы подготовиться к такому значимому конкурсу, нужно было наработать вокальную технику в разножанровом репертуаре.", - рассказала Ольга Мухитова.

Преподаватель поддержала стремление Анастасии отправиться на конкурс. Фото: предоставлено героем публикации

Вместе с преподавателем Анастасия решила подать заявку на отборочный тур. Не дождавшись ответа в апреле, девушка решила, что не прошла на программу, но буквально через несколько дней раздался звонок.

"Позвонили и сообщили, что мы прошли. Мы начали готовить конкурсную программу, нужно было к июлю подготовить 6 произведений", - поделилась преподаватель Анастасии.

Во время съемок проекта занятия не прекращались. Уроки и подготовка к новым выступлениям проходили онлайн.

Анастасия заняла 1 место в 6 сезоне проекта. Фото: предоставлено героем публикации.

Анастасия Нагорнова — не первый студент Ольги Мухитовой, который отправился на шоу "Ты супер!". Два раза на проекте выступал ее ученик Роман Дружинин, занявший второе место в суперсезоне. В 4 сезоне она курировала Екатерину Морозову из села Зярынское, которая вышла в финал.

Ольга Евгеньевна воспитывает молодое поколение вокалистов с 2003 года. Преподаватель рассказала, что со всеми своими учениками поддерживает связь, и многие из них сейчас успешно работают в центральной части России.

"Сейчас у меня 16 студентов и эстрадный вокальный ансамбль «Bright shake», который мы создали с молодыми преподавателями нашей кафедры Аленой Шитиковой и Анжеликой Гофман. Они же являются участниками ансамбля и соруководителями", - сообщила преподаватель.

Ансамбль "Bright Shake" сейчас в Москве на Всероссийском фестивале.

Сегодня, 2 ноября, Ольга Мухитова справляет свой юбилей. Преподаватель успешных вокалистов посоветовала всем начинающим певцам не надеяться на свой талант, данный свыше.

"Талант есть у всех, его нужно развивать и усовершенствовать при помощи своего упорного труда и качественной работы с педагогом-наставником. Причем развивать нужно не только вокальную технику, а еще работать над собой в интеллектуальном и духовно-нравственном направлении", - пожелала Ольга Мухитова.

Сейчас студенты с преподавателями находятся в Москве на II Всероссийском фестивале патриотической песни "Мое Отечество - Моя Россия", где они выступят совместно с центральным военным оркестром министерства обороны РФ. Несколько дней назад в Санкт-Петербурге на Всероссийском конкурсе-фестивале "Звезды России" студенты Губернаторского колледжа стали лауреатами I степени, а ансамбль "Bright Shake" завоевал Гран-при.