Полицейский из Стрежевого представляет Томскую область в конкурсе "Народный участковый"

Отдать свой голос за земляка томичи могут на сайте "Комсомольской правды". Фото: УМВД России по Томской области

На сайте "Комсомольской правды" с 1 ноября идет голосование на заключительном этапе ежегодного конкурса "Народный участковый", который проходит уже в 12-й раз. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно до 10 ноября через аккаунт в одной из социальных сетей.

Томскую область в конкурсе представляет майор полиции Чурбаков Анатолий Александрович, старший участковый уполномоченный в городе Стрежевом. Анатолий Чурбаков победил в региональном этапе конкурса, голосование по которому проходило с 7 по 16 октября.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что Анатолий Чурбаков в 2012 году окончил Барнаульский юридический институт, перед тем как перейти на службу в органы внутренних дел. В 2012-2018 годах он служил участковым в городе Рубцовск Алтайского края. В Стрежевом проходит службу с 2019 года.

Участок Анатолия Чурбакова определен границами 5-го микрорайона Стрежевого в центре города. Обстановку здесь участковый характеризует как спокойную.

Стрежевчане знают, что могут обратиться к Анатолию по любому поводу — только в этом году он рассмотрел 420 обращений и заявлений граждан. Сам участковый называет свою должность связующим звеном между населением и полицией и считает достижением установление с горожанами диалога.

Проголосовать за Анатолия Чурбакова в конкурсе "Народный участковый" жители Томской области могут до 10 ноября на сайте "Комсомольской правды". Всего в конкурсе принимают участие более 80 участковых из всех регионов России. Награду победителю конкурса вручат перед Днем участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.