ТДСК на Сибирской строительной неделе

Выход на рынки за пределами материнского региона – важное направление развития Томской домостроительной компании. География строительства ТДСК включает Кемеровскую и Новосибирскую области. За границу региона компания также поставляет железобетонные изделия, строительные материалы и конструкции, которые используют от Калининграда до Владивостока.

Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер принял участие в работе форума «Стратегии ускорения темпов строительства». Предприятия «Сухие смеси ТДСК» и «ЗКПД ТДСК» стали участниками международной выставки строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна в международном выставочном центре «Новосибирск Экспоцентр».

Новосибирскую область в ТДСК оценивают как одну из наиболее перспективных для реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством. Начиная с 2000-х годов, томичи выступали подрядчиками на объектах в Новосибирске. А с 2012 года в компании приступили к реализации собственных проектов в столице Сибири. В 2015 году завершилось строительство ЖК «Тулинка», рассчитанного на 76 тыс. м2. Сейчас возводится ЖК «Аквамарин» на 180 тыс. м2 на берегу Оби: уже введено 100 тыс. «квадратов» жилья и построен детский сад на 145 мест. Плановые сроки завершения строительства – 2026 год.

Кроме того в 2022 году компания приобрела участок под строительство в районе Бердского шоссе и ведет изыскательские работы для последующего проектирования.

У ТДСК сложились конструктивные отношения с руководителями Новосибирской области. Специалисты компании отмечают высокие темпы развития строительства в соседнем регионе – в 2022 году здесь ввели 2,2 млн кв. м. Строители здесь получают деятельную поддержку и понимание. Рабочее взаимодействие компании и власти позволяет без проволочек решать текущие задачи жилищного строительства и развития инфраструктуры. В настоящее время в ТДСК готовы обсуждать участие в масштабных городских проектах, в том числе с использованием механизмов КРТ, и варианты строительства социальных объектов любой сложности.

Федеральный статус томской компании, подтвержденный вхождением ТДСК в число системообразующих предприятий России, служит дополнительным аргументом для уверенного самочувствия ТДСК на рынках соседних регионов. По итогам 2022 года группа компаний «ТДСК» занимает 45 место в рейтинге застройщиков России по объемам строительства. Валовый оборот в 2022 году составил более 35 млрд рублей.