В кочегарке на Иркутском тракте в Томске нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Фото: пресс-служба СУ СК России по Томской области

Накануне, 15 февраля, в кочегарке производственного цеха на Иркутском тракте обнаружили тело 45-летнего мужчины. Прибывшие на место специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти - ножевые ранения шеи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области.

«СКР по Томской области по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в Октябрьском районе города Томска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве задержали 55-летнего мужчину, он уже дал признательные показания. «Ему будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в Следственном управлении.

Читайте также В квартире жилого дома в Томске обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями