В Томской области в Колпашево загорелся пассажирский автобус

В Томской области в городе Колпашево сегодня, 15 февраля, загорелся маршрутный автобус. Пострадавших в происшествии нет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 15 февраля 2023 года в утреннее время, в г. Колпашево Томской области загорелся маршрутный автобус", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что пассажиров во время возгорания в автобусе не было. Поэтому в данном происшествии никто не пострадал.

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По словам очевидцев, возгорание началось во время движения. Источник возгорания находился рядом с местом водителя.

"Во время движения со стороны водителя пошел дым. Водитель конечно среагировал быстро - остановив автобус и высадив нас, но самое страшное случилось потом — у него не было огнетушителя, либо водитель им не умеет пользоваться", - рассказал очевидец происшествия в социальных сетях.

На данный момент по факту возгорания проводится проверка. Устанавливаются все возможные причины происшествия.