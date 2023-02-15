Нумеролог Джули По: Острые периоды СВО и начало третьей мировой войны

Мировую общественность захлестнула волна информационного шума, относительно назревающей Мировой войны. В такие сложные времена нам очень хочется заглянуть в будущее и узнать: Что же ждёт нашу страну и мир в 2023 году? За ответом на этот вопрос, мы обратились к политическому эксперту, ведущему нумерологу России, прогносту – Джули По.

Совершенно точно можно сказать одно – 2023 год станет завершающим для СВО. Спецоперация либо принесёт победу и заключение мирного соглашения, либо трансформируется в полномасштабную войну, в которой примут участие Белоруссия, Польша и боевые группы НАТО. Год крайне неспокойный: по всей планете очагами будут вспыхивать краткосрочные военные сопротивления между странами, а к концу года существует риск их объединения. Если задачи СВО не будут достигнуты к 07 октября 2023 года, то возникнет большая вероятность перехода в стадию подготовки к началу Третьей мировой войны.

Разберём события, которые нам предсказывают числа, и выделим несколько важных периодов:

Если рассматривать более подробно, по месяцам, то можно отметить следующее:

Тяжело оценивать результаты событий, которые еще не произошли. Но сегодня, как и 24 февраля 2022 года, стоит всё та же задача: предотвратить начало Третьей мировой войны на условиях России, а не стран Запада. В любом случае, совершенно очевидно, что Мир не вернётся к прежним правоотношениям. Всё пришло в движение, и рано или поздно сформирует Новый Мировой порядок.

Больше прогнозов Вы сможете найти на YouTube канале «Нумеролог Джули По» и на сайте Международной академии Нумерологии «Альвасар».

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Сайт: https://alvasar.ru/

YouTube канал: «Нумеролог Джули По»

ИП Леонова Юлия Владимировна

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