"Слабость костей и суставов": томский врач из СибГМУ назвал последствия COVID-19 для костей

Из-за ковида у томичей страдает не только дыхательная система, но и опорно-двигательный аппарат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий ревматологической клиникой Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Лариса Елисеева рассказала редакции "КП-Томск" о том, как коронавирусная инфекция влияет на кости и суставы человека. Оказалось, что из-за ковида у томичей страдает не только дыхательная система, но и опорно-двигательный аппарат.

"Воспалительная реакция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 оказывает влияние не только на дыхательную систему, но и на опорно-двигательный аппарат, вызывая мышечную слабость, поражение костей и суставов. Вирус SARS-CoV-2 для прохождения в организм человека использует рецепторы, которые имеются во всех тканях, включая хрящи, мышцы, что может привести к слабости мышц, хрупкости костей, снижении минерализации костей", - рассказала Лариса Елисеева.

Специалист уточнила, что коронавирус может быть причиной реактивного артрита, который проявляется как ревматоидный артрит.

Почему пациенты жалуются на боли в суставах?

Помимо самого вируса, заболевания опорно-двигательного аппарата и боли в суставах у пациентов, заболевших COVID-19, также могут вызвать лекарственные препараты.

"Такие препараты, как хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир, ритонавир, рибавирин, интерферон (IFN), а также использование кортикостероидов могут назначаться по необходимости. Но у некоторых пациентов на фоне их приема могут возникать боли в мышцах и суставах", - объяснила эксперт.

Кроме этого, прием некоторых лекарств может вызывать мышечную слабость и развитие инфарктов костей. Также врач отмечает, что одним из неприятных побочных влияний на опорно-двигательный аппарат является длительное, малоподвижное нахождение пациентов в стационаре, а особенно в отделении реанимации. Это состояние сопровождается слабостью, болью в спине и костях.

Как реабилитироваться?

Врач СибГМУ уточняет, что для пациентов, которые переболели COVID-19, разрабатываются специальные программы реабилитации, и для каждого они могут быть индивидуальны. Но один совет все же есть для каждого, кто переболел ковидом - начать делать гимнастику в постели сразу же после того, как пациент переболел инфекцией. Позже, для поддержания здоровья, врачи советуют заниматься различными физиотерапевтическими процедурами.

"Боли в суставах, слабость в мышцах могут продолжаться достаточно долго, иногда не менее 1-3 месяцев. Но если вдруг появляются какие-то новые жалобы, проявления, которые возникли впервые, необходимо проведение консультации врача-ревматолога. Возможно, потребуется проведение ряда дополнительных анализов и обследований", - подытожила Лариса Елисеева.

Отметим, что по данным специалистов, жалобы на опорно-двигательный аппарат отмечаются у более чем 50% пациентов (56,3%) спустя 1 месяц после выздоровления от острого COVID-19. Симптомы включают в себя усталость, боли в спине, артралгии, миалгии, боли в пояснице и шее.

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