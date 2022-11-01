"Кто подлежит?": перечислен список томичей, которые могут получить отсрочку от срочной службы

"КП-Томск" собрала весь перечень болезней с которыми не возьмут служить в армию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 ноября 2022 года, в Томской области стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. Призывная комиссия будет работать до 31 декабря этого же года. "КП-Томск" узнала, кому из томичей положена отсрочка от армии и кто не подлежит призыву.

КТО ПОЛУЧИТ ОТСРОЧКУ?

Отсрочку от срочной служба в армии могут получить жители Томской области, которые не подлежат призыву из-за состояния здоровья. В список заболеваний входят:

—Плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;

—Заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;

—Глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;

—Глухота на оба уха, глухонемота;

—Отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;

—Пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;

—Болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;

—Астма;

—Заболевания, приводящие к нарушению дыхания;

—Врожденные аномалии органов дыхания;

—Туберкулез в активной форме;

—Заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;

—Тяжелые инфекционные заболевания кишечника;

—Грыжа Шморля;

—Сильное искривление позвоночника;

—Деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;

— Болезни почек, почечная недостаточность;

—Травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;

—Язва желудка или двенадцатиперстной кишки;

—Хронический панкреатит;

—Ишемическая болезнь сердца;

—Гипертония 1 типа и выше;

—Врожденный порок сердца;

—Заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;

—Заболевания сосудов спинного и головного мозга;

—Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;

—Врожденный сифилис;

—Хронический простатит;

—Геморрой 2 и 3 стадии и т.д.

—Воспалительные заболевания ЦНС;

—Эндогенные психозы;

—Шизофрения;

—Различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);

—Регулярные приступы эпилепсии;

—Соматоморфные и невротические расстройства;

—Умственная отсталость;

—Любые онкологические заболевания;

—Экзема с склонностью к рецидивам;

—Критический избыточный или недостаточный вес;

—Рост менее 150 сантиметров.

Помимо граждан с тяжкими заболеваниями, отсрочку от армии могут получить студенты вузов и колледжей очной формы обучения, которые получают образование впервые, томичи, ухаживающие за больным родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем) или содержащие несовершеннолетнего брата либо сестру, отцы-одиночки, мужчины с двумя детьми или ребенком с инвалидностью и сотрудники МЧС, МВД, депутаты или кандидаты в депутаты всех уровней.

КТО НЕ ГОДЕН?

Помимо категорий граждан, подлежащих отсрочке, также есть люди, которые вовсе не годны к прохождению срочной службы. К ним относятся граждане от 18 до 27 лет, которые находятся на воинском учете, но не числятся в запасе, не проходили службу в армии другой страны, не имеют неснятых или непогашенных судимостей.

Ранее сообщалось, что призвать и направить для прохождения военной службы планируется 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысяч человек меньше, чем осенью 2021 года. Также отметим, что жителей региона, которых призовут в рамках срочной службы, не планируется привлекать к участию в спецоперации на территории Украины.

В Томской области официальных данных о плане на осенний призыв на данный момент нет. Год назад план составлял более 850 человек, весной 2022 года — около 650 человек.

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