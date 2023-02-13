«Жадный муж не давал покупать прокладки после родов»: жительница Томска пожаловать на скупость мужа

Томичка рассказала об "экономическом насилии" со стороны мужа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда у томички Натальи начался роман с ее будущим мужем, она не замечала с его стороны скупости. Фантастических ухаживаний не было, но и циничной жадности девушка тоже не наблюдала. После свадьбы Георгий постепенно стал проявлять прижимистость в быту. По словам Натальи, со временем степень его жадности дошла до абсурда.

«Я с двумя маленькими детьми сидела дома, поэтому была полностью на обеспечении мужа – зависела от него целиком финансово. Он работал, но при этом постоянно говорил, что денег мало. Я уже замечала, что что-то не то. У других мам в декретах обычно как-то по-другому устроено, а я даже вещи для себя брала в кризисном центре или знакомые отдавали. Это сейчас называется модными словами «экономическое насилие», он ну крайне мало денег девал», - делится томичка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скупость мужа проявлялась все сильнее. Наталью шокировало то, что Георгий начал высказываться даже против покупки средств гигиены.

«Простите, но мне прокладки нужны, а он с психами орет: «Ты видела, сколько они стоят?!». Это такие унижения, что я даже не могла элементарно ни шампунь себе купить, ничего. Он мне говорил: «Ты же детские получаешь, покупай». А когда, допустим, я покупала, он говорил: «Ты что, детские потратила? Это же детские, это же детям». То есть, эти вот постоянные качели туда-сюда, когда не знаешь, как поступить в той или иной ситуации», - вспоминает девушка.

Георгий рассказывал родственникам и знакомым, что он взял кредиты, купил в дом технику и даже сделал ремонт. При этом семья продолжала жить в неотремонтированной квартире.

«Я всем всегда говорю: «Пожалуйста, придите, посмотрите, какой у нас ремонт, какая у нас техника». Машинка сначала бабушкина была. Когда сломалась, купили, потом она тоже сломалась, купили. И телевизор купил за 20 тысяч. Но это же не миллионы! А кредитов у него на миллион, где эти деньги? И он так заявлял: «Ты говорила, что нужны деньги, я шел и брал кредит. Подожди, дорогой, а как же работа? Получается, ты не работал, что ли, мне лапшу на уши вешал? Тогда вопрос – где ты был в то время, когда ты говорил, что ты на работе? Куча вопросов к нему», - рассказывает Наталья.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Про любые потребности жены Георгий говорил: «Это дорого обходится». По мере возможностей близкие помогали девушке деньгами, продуктами. Они не раз спрашивали Наталью, как они с детьми выживают.

«Я боялась сказать мужу, что получаю алименты на старшего сына от первого брака, потому что он у меня бы их выцарапал. Однажды он попросил у меня их в долг, потом вернул – положил на микроволновку. Затем сам же заказал картошку на зиму и сказал рассчитаться этими деньгами. Я была ошарашена от такой наглости, ведь это не семейные деньги. С тех пор я сказала, что алименты больше не получаю. Старший сын живет у моих родителей, они его полностью содержат. Могу сказать, что именно эти 3 с половиной тысячи ежемесячно первое время помогли выжить мне и двум малышам», - призналась Наталья.

По словам томички, ее супруг никогда не оплачивал услуги ЖКХ. Когда нужны были деньги на детский сад, Георгий говорил: «У меня нет 2200 рублей». Наталья занимала у бабушки, брата или у отца. Поняв, что жадный муж не изменится, девушка подала на развод.

Фото: Даниил ОПАРИН

«После развода тоже ничего не поменялось. Я ему сказала, что мне за двоих детей надо заплатить 7 тысяч. Он начал орать, что вот, мы же теперь не в браке, будем пополам, я тебе скину 3 с половиной тысячи. В итоге скинул примерно 2600. И потом еще много было таких моментов», - вспоминает томичка.

Девушка не надеялась, что отношение Георгия к близким изменится, но полагала, что станет регулярно получать алименты.

«Шли алименты так: с горем пополам. Месяц шли, вроде, нормально. Потом он уволился, перешел на другую работу, перестали поступать алименты. Сходила к приставу, опять начали поступать, но недолго», - говорит девушка.

Наталья говорит, что Георгий по-прежнему сочиняет небылицы и пытается выставить себя в лучшем свете.

«Он сказал всем родственникам: я на 10 тысяч детям на Новый год подарки купил. Хотя он детям дал тысячу на Новый год. Он мне лично в руки дал тысячу, сказал, купишь детям подарки. Но, в целом, не из-за жадности я с ним развелась. А из-за общего отношения. Он всегда пытался меня унизить. И еще иногда распускал руки – но об этом я даже вспоминать не хочу», - рассказала томичка.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сейчас Наталья работает, обеспечивая необходимый достаток себе и двоим детям. Она не запрещает бывшему мужу видеться с детьми, поэтому понимает, что негатив будет накапливаться и дальше. По словам Натальи, сейчас она учится сглаживать отрицательные эмоции, чтобы они не продолжали отравлять жизнь.

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