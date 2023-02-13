"Трясет каждый день": житель Томска из Грузии рассказал о землетрясениях, которые продолжают пугать людей

Спустя неделю, в Турции продолжают искать под завалами выживших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После злополучного дня, когда в Турции произошло сильное землетрясение, прошла неделя. Однако в некоторых точках Земли подземные толчки продолжают пугать людей. Житель Томска, который уехал отдыхать в Грузию в город Батуми, рассказал журналисту "КП-Томск" о том, как в городе продолжаются землетрясения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке страны раним утром прошли сильные подземные толчки. По уточненным сведениям, магнитуда землетрясения составила 7,7. На данный момент в официальных источниках сообщают о более 29 тысячах погибших. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

По официальным источникам, погибших уже более 29 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томич Андрей на данный момент находится в Батуми (Грузия), молодой человек рассказывает, что с 6 февраля в городе не было ни одного дня, когда "не шатало".

"Каждый день сейчас трясет. Магнитуда слабая, но если ты живешь выше 10 этажа, то все хорошо ощущается. Мы снимаем номер в отеле на 14 этаже и каждый раз нам приходится держать люстру, чтобы не упала", - рассказывает Андрей.

Томич также отметил, что несмотря на ежедневные землетрясения, в Грузии нет паники. Все живут обычной жизнью и не переживают за то, что такая же ситуация может произойти и в их стране.

Город Газиантеп, в котором произошло самое сильное землетрясение, находится от Батуми в 600-700 километров, это примерно, как от Томска до Барнаула. По словам томича, из Грузии направилось много волонтеров для того, чтобы помочь туркам в поисках еще ненайденных людей.

В Турции также работают сотрудники МЧС России.

"В первые два дня страх переполнял. Все боялись, что до нас тоже дойдет сильное землетрясение, но сейчас спустя неделю уже как будто все привыкли к этим подземным толчкам", - рассказывает Андрей.

Напомним, что ранее "КП-Томск" рассказывала о томичке, которая в день землетрясения находилась в Турции.