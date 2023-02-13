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Общество13 февраля 2023 5:02

"Трясет каждый день": житель Томска из Грузии рассказал о землетрясениях, которые продолжают пугать людей

Томич рассказал о землетрясениях в Грузии, которые продолжают пугать людей
Ксения Высотина
Спустя неделю, в Турции продолжают искать под завалами выживших.

Спустя неделю, в Турции продолжают искать под завалами выживших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После злополучного дня, когда в Турции произошло сильное землетрясение, прошла неделя. Однако в некоторых точках Земли подземные толчки продолжают пугать людей. Житель Томска, который уехал отдыхать в Грузию в город Батуми, рассказал журналисту "КП-Томск" о том, как в городе продолжаются землетрясения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке страны раним утром прошли сильные подземные толчки. По уточненным сведениям, магнитуда землетрясения составила 7,7. На данный момент в официальных источниках сообщают о более 29 тысячах погибших. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

По официальным источникам, погибших уже более 29 тысяч.

По официальным источникам, погибших уже более 29 тысяч.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томич Андрей на данный момент находится в Батуми (Грузия), молодой человек рассказывает, что с 6 февраля в городе не было ни одного дня, когда "не шатало".

"Каждый день сейчас трясет. Магнитуда слабая, но если ты живешь выше 10 этажа, то все хорошо ощущается. Мы снимаем номер в отеле на 14 этаже и каждый раз нам приходится держать люстру, чтобы не упала", - рассказывает Андрей.

Томич также отметил, что несмотря на ежедневные землетрясения, в Грузии нет паники. Все живут обычной жизнью и не переживают за то, что такая же ситуация может произойти и в их стране.

Город Газиантеп, в котором произошло самое сильное землетрясение, находится от Батуми в 600-700 километров, это примерно, как от Томска до Барнаула. По словам томича, из Грузии направилось много волонтеров для того, чтобы помочь туркам в поисках еще ненайденных людей.

В Турции также работают сотрудники МЧС России.

В Турции также работают сотрудники МЧС России.

"В первые два дня страх переполнял. Все боялись, что до нас тоже дойдет сильное землетрясение, но сейчас спустя неделю уже как будто все привыкли к этим подземным толчкам", - рассказывает Андрей.

Напомним, что ранее "КП-Томск" рассказывала о томичке, которая в день землетрясения находилась в Турции.

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