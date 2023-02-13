ТДСК рассказала о домах с повышенной сейсмостойкостью

Фото: ТДСК

В ТДСК рассказали о домах с повышенной сейсмостойкостью. Отмечается, что обычно в строительстве такого дома применяют дорогие монолитные технологии. Томские строители доказали, что сборная технология тоже может выдерживать высокие сейсмонагрузки.

«КУПАСС» — каркасная полносборная система домостроения — типовая серия, которая разработана «с нуля» специалистами ТДСК и ТГАСУ. В ноябре 2015 года в ходе испытаний «КУПАСС» на сейсмостойкость конструкция типового дома выдержала вибрационную нагрузку на фундамент в 9 баллов по 12-балльной шкале землетрясений.

Фото: ТДСК

К проверке строительных конструкций были привлечены специалисты Центрального НИИ имени Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК). Это один из ведущих институтов России в области строительства.

Также уточняется, что для натурных испытаний возвели полномасштабный трехэтажный фрагмент здания, а для создания эффекта землетрясения сейсмоимитирующую установку «разогнали» до внешнего давления на фундамент в сто тонн и больше, что соответствует показателю в 9 баллов.

Несмотря на видимое невооруженным глазом перемещение основания, наверху здания не произошло никаких смещений: окна и стены остались целы, без деформаций и разрушений. Результат подтвердил высокую способность сейсмоизоляции предложенного технического решения. Проект применим для зданий до 12 этажей.

«С точки зрения сейсмостойкости, это самое надежное из типовых решений, достигнутое за счет применения инновационных систем сейсмозащиты», - отметил заведующий лабораторией сейсмостойких сооружений и инновационных методов сейсмозащиты ЦНИИСК Александр Бубис.

Областной центр, как и весь регион, относится к несейсмоопасным зонам — дома ТДСК, построенные в течение последних 15 лет, способны без дополнительных мероприятий выдержать 6-балльную нагрузку. Тем не менее, элементы системы «КУПАСС» применяются в проектах жилых домов ТДСК, построенных в Томской области и за ее пределами.

Домостроительная компания также предполагала запустить «КУПАСС» в Кузбассе, на Алтае, Красноярском крае и Новосибирской области, но масштабное строительство в материнском регионе внесло коррективы в эти планы. Сегодня в компании готовы вернуться к переговорам с потенциальными заказчиками из регионов с высокой сейсмичностью.

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