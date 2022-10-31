Сергей Чиграков и "Чиж & Co" споют Томску свои хиты 5 ноября в БКЗ

Фото: предоставлено официальным сайтом "Чиж & Co" chizh.net

Группа "Чиж & Co" во главе с Сергеем Чиграковым приезжает в Томск 5 ноября, где даст единственный концерт. Билеты на концерт в Большом концертном зале еще можно успеть приобрести — мест осталось не так много.

Томская публика любит и знает "Чиж & Co", а музыканты знают томичей: группа приезжала в Томск в 2019-м и в рамках юбилейного тура 2021-го в честь 60-летия фронтмена Сергея Чигракова.

Все песни на концерте будут исполняться только под живой звук. Самые оторванные поклонники Чижа могут отправиться вслед за группой в Новосибирск, где пройдет следующий концерт. В ноябре группа выступит в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Билеты на концерт "Чиж & Co" продаются в кассах БКЗ и онлайн на сайте Томской филармонии.

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