С 1 ноября синоптики обещают потепление в Томске

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 1 ноября вновь потеплеет. Воздух прогреется до +4 градусов, такие данные указаны на сайте Gismeteo.

С первых дней ноября синоптики прогнозируют, ночную температуру до +1 градуса, а средняя температура днем ожидается до +3 градусов. Также томичей потепление порадует и в четверг, 3 ноября. Дневная температура в середине недели будет держаться на отметку +4 градуса. А вот к выходным начнет холодать. В воскресенье, 6 ноября, дневная температура опустится до +1 градуса, также в прогнозе стоят осадки. В праздничные дни томичей ждет дождь и пасмурная погода.

По данным с сайта Яндекс.Погода данные практические такие же. 3 ноября в городе будет +4 градуса, ожидается небольшой снег, а в воскресенье, 6 ноября, похолодает до -1 градуса.

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