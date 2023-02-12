На томской автодороге до деревни Кисловка произошло жуткое ДТП со смертельным исходом

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске по дороге в деревню Кисловка произошло смертельное ДТП. Один человек травмирован, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"12.02.2023 года около 11 часов 39 минут на 1 км. автодороги подъезд к д. Кисловка произошло столкновение автомобилей Mazda Axela и Toyota Rav-4", - говорится в сообщении.

По информации УМВД, 56-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda Axela, не смогла справиться с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Rav-4, под управлением 50-летнего мужчины-водителя.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Как уточнили в полиции, в результате аварии погибла женщина-водитель автомобиля Mazda. Помимо этого, в ДТП пострадал 48-летний мужчина-пассажир.

На данный момент требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 795-253, либо в ДЧ ОМВД России по Томскому району (3822) 499-025.