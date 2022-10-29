"КП-Томск" рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Главные темы недели — продолжающаяся частичная мобилизация и отмена выборов мэра Томска. Фото: Ксения Высотина

"КП-Томск" в традиционном обзоре рассказывает о самых интересных новостях уходящей недели. Самыми обсуждаемыми темами в этот раз были продолжающаяся в Томской области мобилизация, отмена выборов и солнечное затмение.

Понедельник, 24 октября

Город начал неделю с разбора последствий стихии, разыгравшейся в выходные. Сильным ветром в Томске повалило 11 деревьев и 4 светофора, а некоторые пригороды остались без электричества.

На мусорной площадке около школы №41 Томска в большом количестве поселились крысы. В школе корреспонденту "КП-Томск" рассказали, что несколько раз обращались к властям за помощью и в конце концов составили письменное обращение, добившись проведения дератизации.

Биологи Томского государственного университета выяснили, что некоторые виды беспозвоночных могут стать экологичной и дешевой заменой традиционному мясу.

Городские депутаты все-таки собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного собрания, чтобы попытаться назначить выборы мэра, но опоздали на один день: по регламенту, подать заявление необходимо за три дня до предполагаемой даты собрания, которое намечалось на 27 октября, в один день с заседанием областной Думы.

Вторник, 25 октября

Во вторник стало известно об отставке замгубернатора по социальной политике Алены Левко. Губернатор Томской области Владимир Мазур подтвердил, что Левко ушла по собственному желанию.

Вечером во вторник томичи собрались на набережной Томи, чтобы посмотреть на солнечное затмение. В ТГУ вели прямую трансляцию явления. В следующий раз солнечное затмение жители Томска смогут наблюдать только в 2030 году.

В томских соцсетях пожаловались на мужчину, который выстрелил в собаку из пневматического пистолета на улице 79 Гвардейской Дивизии. Собаку спасли, а стрелка объявили в розыск и на следующий день задержали. В его квартире обнаружили незаконно хранящиеся патроны. Возбуждено уголовное дело.

Среда, 26 октября

Утром над Томском вновь пролетел неизвестный объект. Правда, быстро выяснилось, что томичи увидели всего лишь ракету-носитель "Союз-2.1А" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21", которая стартовала в тот день с космодрома Байконур.

Тем временем, депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко освободил должность руководителя центрального аппарата ЛДПР, передав ее главе фракции Леониду Слуцкому. Сам Слуцкий пояснил, что эта перестановка носит лишь технический характер.

В громком деле о краже пособий воспитательницей детского дома и ее дочерью вскрылись еще два эпизода с пострадавшими. Напомним, женщин задержали за мошенничество в отношении воспитанницы детдома на сумму 3,8 млн рублей.

В Томск с рабочим визитом прибыл посол Индонезии в России и Республике Беларусь Жозе Антонио Морато Тавареш. Посол побывал в Томском государственном университете и встретился с делегацией обладминистрации. По итогам встречи стороны выразили намерения удвоить взаимный товарооборот и понадеялись, что индонезийских студентов в Томске станет больше.

Четверг, 27 октября

Состоялось 15-е собрание Законодательной Думы Томской области, повестка которого оказалась перенасыщена событиями. В традиционном "Часе губернатора" Владимир Мазур сделал несколько важных заявлений, касающихся частичной мобилизации: о дополнительной выплате в миллион рублей семьям погибших военнослужащих и раненым, о расширении действия 100-тысячной выплаты на добровольцев, о продолжении мобилизационной кампании в регионе и о том, что 85% семей мобилизованных в трудном положении уже получили социальную выплату.

Томские депутаты одобрили кандидатуру Александра Феденёва на должность замгубернатора – начальника департамента финансов, а затем приступили к рассмотрению повестки.

В утренней части повестки наиболее важным вопросом стал законопроект о бюджете Томской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который приняли в двух чтениях. После перерыва началось бурное обсуждение законопроекта об отмене прямых выборов мэра. В конце концов, большинство депутатов поддержали инициативу, подведя черту под 22-летней историей выборов градоначальника в Томске.

Пятница, 28 октября

Рано утром рейс компании S7 Москва-Томск совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Карбышева в Омске: одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали.

В департаменте образования Северска опровергли информацию о том, что в школах города учителей принуждают сдавать деньги на нужды мобилизованных.

В томской горбольнице №3 произошли трагические события: с интервалом в два дня из окон выпали мужчина и женщина, оба пациента погибли. Администрация больницы подтвердила информацию, следственные органы проводят проверку.

Поздно вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации в России. Таким образом, три отправки томичей, состоявшиеся на этой неделе в понедельник, четверг и пятницу, с большой вероятностью окажутся последними. Впрочем, томские власти эту информацию пока не комментировали.

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