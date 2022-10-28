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Здоровье28 октября 2022 4:52

В Томской области не зафиксированы случаи заболевания новыми штаммами COVID-19

В настоящее время в регионе активно циркулирует штамм "Ниндзя"
Ксения Высотина
В России появился новый штамм коронавируса "Цербер".

В России появился новый штамм коронавируса "Цербер".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области еще не зарегистрировано случаев заболевания новыми штаммами коронавируса. Об этом рассказали журналисту "КП-Томск" в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Уточним, что в Российской Федерации были выявлены два новых варианта СOVID-19, в том числе "Цербер". Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в будущем предполагается их дальнейшее распространение.

В Управлении Роспотребнадзора Томской области заявили, что в регионе не зафиксировано новых штаммов инфекции. Однако на данный момент активно циркулирует сублиния ВА4/ВА5 (штамм "Ниндзя"). Напомним, что данная разновидность коронавирусной инфекции появилась в регионе в начале июля 2022 года.

По состоянию на 27 октября, в Томской области зарегистрировано 90 случаев коронавируса. На данный момент в регионе болеют 155 729 человек.

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