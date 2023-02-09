Космонавт Артемьев рассказал о тестировании первого космического 3D-принтера от томских ученых

Космонавт Олег Артемьев встретился с томичами в научной библиотеке ТГУ Фото: Анна Ковалёва

Об удачном тестировании первого в стране космического 3D-принтера рассказал на встрече с томичами космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Новый прибор создали ученые из ТГУ, ТПУ и РРК «Энергия». Он способен в условиях невесомости печатать различные детали – ремонтное оборудование, инструменты, необходимые на кораблях и МКС.

«Давно уже хотел сюда приехать с чувством благодарности тем людям, кто прислал на Международную космическую станцию суперский эксперимент, эксперимент будущего, 3D-принтер. Я был доволен, что он работает безотказно», - признался Олег Артемьев.

Фото: Анна Ковалёва

Он рассказал, что на МКС напечатали первые 3D-элементы из пластика. По словам космонавта, у этого материала минимальный коэффициент расширения, поэтому образцы получаются достаточно прочными.

«Всего было 19 образцов, первый образец – это лопатка специальная, по которой мы смотрели, как печатается в космосе, что хотели сделать ученые и что на самом деле получилось. Второй был бюст Гагарина. Затем логотип Томского государственного университета, Томской области, логотип Центра подготовки космонавтов и шахматы», - делится испытатель.

Фото: страница Олега Артемьева в "ВКонтакте"

Что касается шахмат, не все фигурки оказались прочными, сломавшиеся пришлось переделать. Именно так обнаружились некоторые недочеты в настройках 3D-принтера. Сейчас Олег Артемьев обсуждает с томскими разработчиками варианты перенастройки оборудования.

«Ребята из ТГУ – мы с ними, как только я приехал, с первых часов общаемся. У нас, скорее всего, будет какой-то протокол, это свою роль сыграет. Скоро будет выход, где будет стыковаться шлюзовая камера к нашему новому сегменту. Потерялся от нее кронштейн. Такой кронштейн сделали, он немножко получился кособокий. Сейчас вот будут менять настройки, сделают его так, как надо. Это очень хороший опыт», - рассказывает космонавт.

Фото: страница Олега Артемьева в "ВКонтакте"

Журналист «КП-Томск» поинтересовался у Олега Артемьева, как сказывается специфика условий невесомости на работе нового прибора. Как выяснилось, космонавт опасался того, что невесомость в принципе помешает проведению эксперимента с принтером.

«Я думал, что он не будет работать из-за условий невесомости. Но разработчики так представили себе правильно условия невесомости, что принтер заработал, он работает без каких-либо проблем. Эксперимент на 100 процентов успешный. Во-первых, принтер долетел. Во-вторых, он работает. И экипаж сейчас пытается сделать те вещи, которые нужно для жизни на станции», - ответил космонавт.

Фото: страница Олега Артемьева в "ВКонтакте"

Следующим этапом после окончательного завершения тестирования станет регулярное использование 3D-принтера как штатного оборудования МКС. На нем будут печать важные детали и инструменты прямо в космосе, их больше не потребуется доставлять с Земли.

«На станции, которая у нас будет летать - российская орбитальная служебная, полярная, скорее всего, там принтер будет как штатный уже», - рассказал томичам испытатель.

Фото: Анна Ковалёва

Добавим, что гость Томска Олег Артемьев стал 118-м космонавтом СССР/России и 534-м космонавтом мира. Он участвовал в трех космических экспедициях, пять раз выходил в открытый космос. Испытатель активно ведет свой личный аккаунт в соцсети, где каждую пятницу отвечает в комментариях на вопросы подписчиков о космосе и передовых научных разработках.