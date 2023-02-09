В Томской области в поселке Мельниково было обнаружено тело мужчины без головы

Фото: Прокуратура по Томской области.

В Томской области в селе Мельниково в доме по ул. Водяной было обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 09 февраля 2023 года, в жилом доме по ул. Водяной в с. Мельниково Шегарского района Томский области обнаружено тело мужчины без головы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшим оказался 58-летний местный житель. На данный момент на месте происшествия работает прокурор Шегарского района.

Прокуратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.