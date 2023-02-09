В одном из городов России начнут добывать литий

«Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским.

Расположенный в Мурманской области проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 000 т в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей — отрасли, которая стремительно развивается как в России, так и за рубежом.

Партнеры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1 000 новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов. Аукцион на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых проводило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 млрд руб., а срок пользования участком — 20 лет.

Открытое в 1947 г. Колмозерское — наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал. «Норникель Технические сервисы» и специализированное предприятие Горнорудного дивизиона «Росатома» «Русбурмаш» в ближайшие месяцы начнут дополнительную геологоразведку месторождения. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 г.