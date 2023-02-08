В страшном ДТП на трассе Томск-Каргала-Колпашево погиб человек

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Сегодня, 8 февраля, на трассе Томск-Каргала-Колпашево в страшной аварии погиб человек. Трое травмированы были травмированы, сообщает пресс-служба областного УМВД.
"08 февраля 2023 года около 15 часов 35 минут на 309 км автодороги «Томск-Каргала-Колпашево», в районе деревни Озерное, произошло столкновение двух встречных транспортных средств", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что автомобиль УАЗ, двигаясь со стороны города Колпашево в сторону деревни Озерное, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Лексус RX 200 T.
Уточняется, что в ДТП погиб пассажир УАЗа, остальные получили ранения.