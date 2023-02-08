В Томскую область вновь вернутся 30-градусные морозы

Потепление придет только с 13 февраля. Фото: Наталья Качановская

В Томской области вновь будет холодно. Кратковременные 30-градусные морозы наступят уже на этой неделе. Об этом сообщает начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По прогнозу синоптика, в регионе ночью в ближайшие дни ожидается -23...-28, местами -33 градуса. В северо-западных районах Томской области ожидается до -22 градусов. Днем синоптик прогнозирует потепление до -11...-16 градусов, местами до -21.

В то время в Томске ночью будет -22...-24 градуса, а днем -13...-15 градусов. Осадков ни в регионе ни в городе не ожидается.

Как отметила специалист, потепление придет только с 13 февраля.