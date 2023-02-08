Жительница Томска получила ожоги третьей степени при пожаре

Всего за сутки в регионе произошло три пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 7 февраля, около 21:45 произошло возгорание теплоузла на улице Говорова в Томске. Прибывшие на место пожарные спасли 51-летнюю женщину, которая получила поверхностные ожоги. Ее доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Травмирована женщина 1972 года рождения, получила отравление продуктами горения, термические ожоги пламенем кистей рук 3А степени - 4 %, доставлена в ОКБ», - сказано в сообщении.

Уточняется, что при пожаре сгорел мусор в бетонном теплоузле на площади 0,5 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

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