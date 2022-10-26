В Томской области мобилизованного по ошибке мужчину вернули домой

Омбудсмен обратился к военному комиссариату региона. Фото: Ксения Высотина

В Томской области местного жителя, который был призван в рамках частичной мобилизации, вернули домой. Оказалось, что мужчина был призван ошибочно. К уполномоченному по правам человека обратилась мать мобилизованного, сообщил региональный омбудсмен.

"3 октября в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области обратилась И. – мама мужчины, призванного в рамках частичной мобилизации из одного из северных районов Томской области", - говорится в сообщении.

Мать мобилизованного мужчины рассказала омбудсмену, что до призыва ее сын работал водителем машины «скорой помощи» в районной больнице. В конце сентября мужчине сделали бронь (отсрочку) из-за его должности, но в этот же день томичу пришла повестка и его забрали. После этого, женщина посчитала, что данное действие было не справедливым и решила обратиться к специалистам, чтобы ей помогли вернуть сына домой.

После составленного заявления к уполномоченным по правам человека, омбудсмен обратился к военному комиссариату региона. Также к делу была подключена прокуратура.

Через несколько недель, 17 октября, в аппарат уполномоченного обратился и сам мобилизованный мужчина. Он сообщил, что 15 октября его вернули домой, но у него нет возможности вновь приступить к совей работе, так как документы о возвращении из учебной части надлежащим образом оформлены не были.

В разговоре с омбудсменом томич сообщил, что находится в больнице и скоро ему сделают операцию. На данный момент проблема с отметкой в военкомате уже решена. После завершения лечения он вновь сможет приступить к работе водителя «скорой помощи» в северном районе Томской области.

Читайте также: Житель Томска семь раз приезжал в военкомат по повестке