Лечение кариеса в стоматологической клинике Demokrat

Фото: Ксения Высотина

Хотелось бы затронуть очень важную тему здоровья человека, а именно: такое заболевание, как кариес зубов. Кариозное поражение зубов составляет 90% всех обращений к врачу-стоматологу.

О лечении кариеса зубов в Стоматологической клинике Demokrat рассказывает стоматолог-терапевт-ортопед Степаненко Екатерина Викторовна.

Фото: Ксения Высотина

Кариес зубов – процесс разрушения твердых тканей зуба с образованием полостного дефекта. Характеризуется появлением на эмали пигментного пятна желтовато-коричневого цвета, неприятного запаха изо рта, реакцией зуба на кислую, сладкую, холодную или горячую пищу, ноющей болью. При развитии глубокого кариеса возможно присоединение пульпита, а затем и периодонтита, образование кист, Запущенный кариес может привести к потере зуба. Наличие несанированных кариозных полостей повышает риск развития острых и хронических заболеваний организма.

Фото: Ксения Высотина

Причины возникновения кариеса

В развитии кариеса зубов играют существенную роль самые разнообразные факторы:

Ученые достигли впечатляющих успехов в своем стремлении выяснить, почему возникает кариес.

Общепризнанным фактом является разрушение эмали и дентина под воздействием органических кислот, в образовании которых участвуют стрептококки mutans (мутанс), sanguis (сангвис), salivarius (саливариус). Благоприятные условия для их деятельности создаются с помощью множества причинных факторов.

Общие факторы:

Местные факторы:

Лечение.

Фото: Ксения Высотина

Своевременное лечение кариеса зубов сохраняет целостность единицы, предупреждает его раннюю утрату, присоединение осложнений. Регулярная санация полости рта повышает качество жизни, эстетику улыбки, уверенность в себе.

В настоящий момент в нашей клинике проходят осенние акции.

Приглашаем Вас на бесплатную консультацию, в рамках которой доктор сделает осмотр полости рта, бесплатный панорамный снимок и составит план лечения.

Наша клиника находится по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург 19 (остановка "пер.1905 года").

Записаться на консультацию можно позвонив по телефону +7 (3822) 48-41-64.

Будем рады видеть Вас в нашей клинике! Здоровья Вам и благополучия!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.