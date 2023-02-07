Житель Томской области отравился продуктами горения при пожаре в поселке Мирный

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 6 февраля, в поселке Мирный загорелось двухэтажное кирпичное здание ремонтно-механической мастерской. В результате пожара 70-летний мужчина получил отравление продуктами горения легкой степени. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Травмированного мужчину 1963 года рождения доставили в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы.

В момент возгорания в здании находилась автотехника – КАМАЗ и трактор Джандир. В результате пожара: частично обгорели обрешетка крыши здания и пол на первом этаже. Выгорел моторный отсек и салон трактора, пострадало лакокрасочное покрытие, а также закоптился КАМАЗ. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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