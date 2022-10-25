Жительницу Томска пытались изнасиловать возле ботанического сада ТГУ

Инцидент произошел 22 октября. Фото: СК РФ по Томской области

Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело по факту покушения на изнасилование женщины. Подозреваемый задержан и сейчас идет расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего томича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что вечером в субботу, 22 октября, на территории ботанического сада ТГУ подозреваемый напал на женщину. Мужчина пытался совершить с ней половой акт против ее воли. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Уточняется, что задержанный был в алкогольном опьянении.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Следователи проводят расследование.

Напомним, что недавно следственный комитет по Томской области закрыл уголовное дело по факту покушения на изнасилование женщины в городе Стрежевой. Тогда сообщалось, что обвиняемым оказался 41-летний местный житель.

Читайте также: Житель Стрежевого обвиняется в покушении на убийство