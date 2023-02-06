"Томские моржи" проплыли более 12 километров на суточном марафоне в Новосибирске

Заплыв был в озере Юга. Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске 4 февраля состоялся суточный марафон по заплыву в ледяной воде. В нем приняли участие 70 человек из разных регионов Сибири. Председатель региональной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Томские моржи" Виталий Шатура рассказал о том, как это было.

Фото: Густаво Зырянов

Суточный марафон состоялся га озере Юга. В нем приняли участие моржи из Новосибирска, Томска, Кемерово, Иркутска и Новокузнецка.

Фото: Густаво Зырянов

Из Томска приняли участие 17 человек. Как рассказал Виталий Шатура, спортсмены плыли вольным стилем и сменяли друг друга, согласно протоколу состязаний.

"Общее расстояние, которое проплыли участники марафона, составило 37 километров. Что касается "Томских моржей", то они проплыли более 12 км", - рассказал председатель региональной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания.

Фото: Густаво Зырянов

Как сообщает портал Сиб.фм, ссылаясь на руководителя заплыва Наталью Моисееву, победить должен был тот, кто продержится в воде дольше остальных. Участников судили члены Федераций и клубов зимнего плавания.

Отмечается, что на момент соревнований, температура воды составляла +1 градус, а воздуха -14 градусов.