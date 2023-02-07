Верховный суд РФ поддержал действия ТДСК и отказал в рассмотрении претензий УФАС по Томской области

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В 2021 году УФАС по Томской области назначил АО «СУ ТДСК» и ООО «СМУ ТДСК» штрафы за якобы имевшие место нарушения при проведении аукционов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию зданий ДОУ в селах Мельниково и Кожевниково. Общий размер предъявленных к дочерним обществам штрафных санкций превысил 100 миллионов рублей.

АО «СУ ТДСК» и ООО «СМУ ТДСК» обратились в судебные инстанции с требованиями о признании незаконными и отмене решений УФАС по Томской области о нарушении ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции». Арбитражный суд Томской области удовлетворил требования обществ и отменил решения УФАС по Томской области.

По итогам рассмотрения судебного спора в Седьмом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Западно-Сибирского округа требования ООО «СМУ ТДСК» были также признаны обоснованными, а решение УФАС по Томской области – подлежащим отмене.

В январе 2023 года Верховный суд отказал Управлению федеральной антимонопольной службы по Томской области в передаче жалоб на рассмотрение в судебном заседании и подтвердил верность ранее принятых судами решений. Штрафы УФАС в отношении ООО «СМУ ТДСК» признаны необоснованными.

В январе 2023 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Томской области об отмене штрафа УФАС для АО «СУ ТДСК».